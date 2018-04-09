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沈炜:vivo年底前完成5G实验用机研发 明年给到运营商

沈炜:vivo年底前完成5G实验用机研发 明年给到运营商
2018年04月09日 15:50 新浪科技
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vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜

　　新浪科技讯 4月9日下午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在【未来通信】的论坛中，vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜出席并参与讨论。在沈炜看来，5G和AI结合，是未来手机的核心，智能手机到5G时代应该定义为智慧手机。

　　沈炜认为，未来5G跟AI的结合是整个未来5G整个智能手机的核心，未来手机可以作为一个助手来处理一些信息。

　　AI助手可以帮助处理两类信息：一、信息处理包括过滤整合一些信息；二、代替人处理相对不重要的重复的信息。这种的信息处理一定要有AI的结合。

　　沈炜指出，5G的研发vivo很早就开始布局，去年年底已经在国内外成立了六个研发中心，包含深圳、东莞、南京、杭州，北京以及圣地亚哥。

　　“今年我们计划大概在年底之前我们完成5G实验用机的研发，会配合运营商开展网络的测试。我们最终计划是在明年完成预商用终端给到运营商，2020年实现大平台的量产。”沈炜透露。（王上）

　　以下为速记全文：

　　技术这个东西尽管很重要，但是消费者并不关注技术，更关注的是技术能够给消费者带来什么样的应用或者便捷。我们毫无疑问认为未来5G跟AI的结合是整个未来5G整个智能手机的核心。因为人现在每天随着移动互联网的发展，人接触的数据量越来越大，已经超出人作为一个个体来讲能够有的数据量。手机可以作为一个助手帮你处理这些信息，一方面帮助你过滤，整合一些碎片信息。这样让你更加有效的去提高信息的掌握效率。

　　第二，代替你处理一些相对不重要的，或者重复的一些信息。比如说我爱睡懒觉，明天它可以定点帮我叫快餐，定点帮我把车打好，我到点就可以坐车了。所以这种信息的处理一定是要有AI的结合。 AI是提供了未来给智能手机学习和思考的大脑，而5G我觉得是为AI提供了一个正如前面三位讲的，提供了一个更加高效通信的管道，因为5G的三大特点，更高的传输速率，更大的接入容量，更低的网络时延，为AI提供了更好的基础。

　　所以我们认为整个未来，整个智能手机到5G时代我们企业把它定义为智慧手机，因为过去人只有通过手机接触虚拟的网络世界。我们认为这种方式不足以应对未来大量数据的处理，我们认为未来一定有一个更加像你的助手，帮你很好的处理跟你自己，跟虚拟世界，跟现实世界的处理关系，这是我们的一个理解。谢谢。

　　其实5G的研发我们很早就开始布局，我们到今年年底我们已经在全球成立了六大研发中心，包括东莞、深圳，南京、杭州、北京，美国的圣地亚哥，这些研发中心分别承担着不同的使命，杭州研究所主要承担着图像算法，我们认为未来AI会极大改变消费者跟手机的交互方式，现在的交互方式更多是通过手去touchApp。

　　我们认为语音、语义，图像视觉的研究都是未来整个AI一个基础，像去年我拜访了美国扩卡耐基大学，他随便播放了十几个录音，通过这个录音就可以判断这个人在多大年纪，在什么环境下，电源、电压稳不稳，很多数据都可以分析得出来。所以样觉得未来AI的发展真的会带来无法想象的空间。

　　刚刚主持人问我，我们手机的时间，其实去年已经开始5G的天线和射频的关键技术的一些研究，去年我们也加入了全球3GPP组织，我们也是作为一个终端厂家来说是技术贡献最大的终端厂家来说。作为5G的标准研究，终端厂家话语权不是太大，最重要的原因是过去通信主要还是解决声音的问题，但是随着通信新一代的标准给消费者带来了生活的便捷，和用户体验，消费者越来越关注的话，通信标准的制订是一定不能离开终端厂家的。

　　今年我们计划大概在年底之前我们完成5G实验用机的研发，会配合运营商开展网络的测试。我们最终计划是在明年完成预商用终端给到运营商，2020年实现大平台的量产。谢谢。

沈炜5G研发
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