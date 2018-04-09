苹果用户隐私咋泄露的？专家分析有两种途径

拨打苹果公司的官方咨询电话，却因为和“技术顾问”发生了口角，个人信息遭到窃取，还被威胁要将个人资料和信息“分享”出去……3月初，网友“@美国往事1999”在微博上发文，公布相关录音及截图证据，矛头直指苹果官方。4月5日，科技日报记者给苹果方面发出采访邮件，未得到回复。针对用户反映的隐私泄露问题，在接受科技日报记者采访时，北京邮电大学辛阳副教授分析有两种情况。

3月5日，网友“@美国往事1999”在个人微博上发表长文，直指遭到“苹果官方技术顾问”威胁并非法窃取个人信息。按照“@美国往事1999”的说法，2月28日15时55分，他拨打苹果客服热线4006668800 咨询icloud相关事宜，但是电话转接到的一名男性“技术顾问”态度很敷衍，为此双方发生了口角。此后，“技术顾问”入侵他的icloud，往他的三个邮箱各发送一封邮件，并威胁要把他的个人资料和信息分享出去。在投诉没有得到满意回复后，这位网友在微博上公布了与这名“技术顾问”的通话录音及相关截图证据，并最终选择了报警。

针对“@美国往事1999”反映的情况，4月5日，科技日报记者给苹果官网上的媒体联络邮箱发去采访邮件，要求核实相关情况，但截至发稿时，没有接到苹果方面的任何反馈。此前，苹果方面曾通过媒体发出声明，表达了捍卫用户隐私的意愿，同时强调，任何一个苹果技术顾问均无法访问顾客的密码、电子邮件内容和照片等隐私信息，苹果确保自己员工和第三方团队遵守与客户联系交流时候的标准。在声明中，苹果方面表示，将与这位用户一同调查此事，但科技日报记者了解到，截至目前，此事没有进一步的消息。

对此，贵州慎行律师事务所金家特律师说，从目前的情况看，“@美国往事1999”的个人信息显然受到了侵犯，如果该用户有证据能够证明是苹果公司的客服利用职务之便给他造成了相关的损失，那么他可以提起民事诉讼，苹果公司也脱不了干系。如果涉嫌犯罪，造成其他严重的后果，公安机关将依法追究刑事责任。

辛阳表示，对于一个公司来讲，获取自己公司用户的个人隐私资料是非常容易的，但也应该看到，用户隐私信息的泄露可能是多方面的。具体到该事件中，“技术顾问”掌握用户个人隐私，除了利用职务便利从iCloud中窃取这种可能性之外，也有可能是通过用户的ID，邮箱名、手机号等可以公开的信息作为检索，从网上的社工库中购买获得。辛阳建议，在隐私保护上，用户处于弱势地位，除了依靠行业自律，也需要国家出台相应的法律法规，以做出相应的引导和监督。