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携号转网 运营商刁难用户必将自吞苦果

携号转网 运营商刁难用户必将自吞苦果
2018年04月09日 01:46 新京报
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　　携号转网，运营商刁难用户必将自吞苦果

　　议论风生

　　如同下棋有先手优势，在携号转网上占据主动，无疑能让运营商站在一条更靠前的“起跑线”上。

　　想携号转网，竟得等11个月。“工作人员说我不久前办了移动宽带，要使用期满一年后才能申请转网。”移动手机号码客户、湖北武汉市民陈女士很无奈。记者调查发现，为防止用户流失，部分电信运营商采取捆绑业务套餐、延长排队时间等做法变相设置障碍。

　　早在2010年11月，国家工业和信息化部就启动“携号转网”试点。然而，时至今日，进展却难言顺利。携号转网难，依旧是消费者无法摆脱的痛点。除了新闻中所披露的捆绑业务套餐、延长排队时间，有的电信运营商还通过缩减“携号转网”营业厅数量，使得消费者办理业务要跑近百公里，这让不少人倍感无奈，乃至最终不得不放弃。

　　运营商的设障行为不难理解。携号转网一旦开放，消费者即可以低成本实现“用脚投票”。为了争夺、留住用户，运营商之间的竞争在所难免，降低资费是必然之举。数据显示，英国实施携号转网后，每月签约电话资费指数下降3%，包括预付费业务在内的所有移动电话资费指数下降近5%；美国携号转网之后，运营商T-Mobile也下调了某业务套餐的价格，调整幅度高达33%。

　　没有企业愿意主动“割肉”。开放携号转网，将导致资费收入减少，这恐怕令不少运营商十分抗拒。尤其是，电信运营商历来享受着垄断待遇，在消费者面前占尽主动。

　　然而无论如何，给携号转网设障实在谈不上明智。工信部早已发布《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》文件，其中重点表示“预计在2020年之前，移动电话用户在全国范围内全面实行号码携带服务”。运营商应该看到，国家政策层面的决心很大。再则，从携号转网的时间表来看，留给运营商的“解题时间”已然不多了，依旧玩设置障碍的套路，势必将自吞苦果。

　　在携号转网上，运营商其实更应打好“先手牌”。开放，当然意味着眼前利益的削减，但是有压力才有动力。迎接竞争、压缩成本、提高效率、通过调整做得好的运营商未来更有可能实现用户增长、利润回升。如同下棋有先手优势，在携号转网上先人一步占据主动，无疑能让相关运营商站在一条更靠前的“起跑线”上。

　　□张瑜（媒体人）

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