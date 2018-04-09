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华为而立：年销售收入突破6000亿元人均年薪近70万元

华为而立：年销售收入突破6000亿元人均年薪近70万元
2018年04月09日 03:08 新浪综合
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　　来源：证券日报

　　■本报记者 马 燕 

　　三十而立的华为近来大事不断。

　　3月30日上午，华为控股有限公司公布了其2017年年度报告。作为中国科技圈内体量超前鼎足轻重却始终未登陆资本市场的公司，华为的年报数据一直为业界所高度关注。

　　运营商业务过冬

　　消费者业务成第二大板块

　　数据显示，2017年华为全年整体销售达到历史性的925.49亿美元（折合人民币6036.21亿元），同比增幅15.7%，经营活动现金流高达963亿元。

　　全年营业利润为86.45亿美元（人民币563.84亿元），同比增幅18.7%；全年净利润72.75亿美元（人民币474.55亿元），同比增长28.1%。

　　2016年是华为利润增长近乎停滞的一年，相比2016年不到0.5%的增长，过去这一年利润优先的战略见成效。

　　此次盈利的提升主要来自规模的增长、运营效率的提升以及汇兑损失的减少。财报显示，2017年华为销售毛利率为39.5%，较上年40.3%下降0.8个百分点。

　　对比往年的财报，运营商业务依旧是为华为整体收入贡献最多的领域。2017年，华为在这一块业务中的销售收入达到了2978亿元人民币。但作为收入支柱的运营商业务增长则是连年下滑：2016年为23.6%，2015年为21.4%，2014年为16.4%，到了2017年增长仅为2.5%。对此，华为在年报中表示：“运营商业务受到市场投资周期波动影响，仍保持了稳健经营。”有分析认为，这或许与5G技术的推进节奏有关系。这也并不是华为一家企业要面临的问题，而是整个行业都需要等待5G全面商用时代的到来。

　　华为企业业务已连续三年排在增幅首位。2017年其实现销售收入人民币549亿元，同比增长35.1%。2017年，华为正式将云服务独立成为一个业务部门，成立Cloud BU，这将会是华为企业业务未来的重点发力方向所在。

　　消费者业务方面，华为在2017年全年的智能手机发货量达到1.53亿台，进入了全球前三的行列之中，销售收入达到2372亿元人民币，同比增长31.9%。这一数字也超过了华为消费者业务CEO余承东在2017年初所设定的2280亿元人民币的目标。

　　并且，从所占比重来看，消费者业务以39.3%的比重已经成为华为第二大业务板块，比支柱业务运营商板块只差10%。

　　有分析指出，随着消费者业务收入的高增长，有望在未来几年内赶超收入排行榜第一的运营商业务。如今的手机业务在华为已经从最初的贴牌生产、利润薄如纸的边缘部门，成为销售收入的造血利器。

　　不过，2018年第一季度华为手机进入美国市场的尝试就屡屡受挫。不仅AT&T、Verizon这样的运营商，就连百思买等公开渠道都开始对华为的手机产品说不。在国内手机市场增长见顶的大环境下，华为想继续保持消费者业务的高增长，挑战不小。

　　会赚钱更会分钱

　　人均年薪68.89万元

　　业内有说法，“华为会赚钱，更会分钱。这也是华为持续增长、壮大的关键。”年报显示，华为2017年支付雇员工资、薪金及其他福利为1068.51亿元，较2016年增长将近127亿元。此外还有171.55亿元的“时间单位计划”。

　　另外年报还披露，目前华为员工约18万名、拥有超过160种国籍，海外员工本地化比例约为70%。以18万员工计算，不计算离职计划项目下金额，仅以支付雇员工资、薪金及其他福利金额、时间单位计划项目下金额计算，2017年华为员工人均年薪酬为68.89万元。

　　另据媒体报道，近日，华为在坂田基地召开2018金牌员工表彰大会，总裁任正非为32名金牌奖获奖员工颁奖并合影留念。一位员工激动地说，我在华为工作8年了，首次见到老板并合影真是荣幸，这比我拿100万元奖金还要高兴！

　　据悉，金牌奖是华为授予员工的最高荣誉，意在奖励为企业持续商业成功做出突出贡献的团队和个人。2017年华为共评选出1785名金牌个人，574个金牌团队。但每年只有32位金牌奖获奖员工代表会收到邀请函，应邀来到华为坂田基地A3湖畔与华为总裁任正非合影。

　　此外，2017年华为持续投入未来，研发费用达897亿元人民币，同比增长17.4%，近十年投入研发费用超过3940亿元。

　　董事会换届

　　延续集体领导模式

　　随同此次年报一同公布的还有华为新一届董事会名单。被外界称之为华为“女皇”的孙亚芳卸任华为董事长并退出了董事会，由梁华接任；孟晚舟接替父亲华为公司创始人任正非出任副董事长，并继续担任华为公司CFO。

　　新一届董事会延续集体领导模式，轮值CEO制度将不再运作，改为轮值董事长机制。

　　对于华为的新人事变动，通信专家项立刚分析认为，梁华应该是公司的法人代表，但是并不是公司的最高领袖，公司的最高领导是轮值董事长，郭平、徐直军、胡厚崑，他们三人在轮值时间是最高领袖，而孟晚舟也会扮演重要角色。作为在手机领域创下战功的余承东也成为常务董事，说明地位也有较大提升。任总一定程度上退后，但是精神领袖的地位相信不可动摇，短时间也不会完全退出华为的管理。当然，他的管理早已经不是具体管理，而是会影响发展方向和文化机制。华为在为领导层的逐渐过渡布局。

　　责编  马 燕  制作 李 波 E-mail：zqrb3@sohu.net 电话：010-82031798

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