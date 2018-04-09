金立集团副总裁回应资金链危机 目前正积极生产自救

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）4月7日，金立集团副总裁俞雷在社交平台上针对近期有关金立手机陷入资金链危机的消息做出了回应。

俞雷表示：“给金立时间，供应商与媒体的钱都会偿还，但是个别媒体不应该以死相逼。金立的资金链危机是突发性的，目前正在积极生产自救。”同时他也反驳外界所说的60亿元广告费给了明星娱乐营销的说法，表示不知道这种说法是如何算出来的。但俞雷并未透露，涉及明星娱乐营销的费用到底是多少。另外，对于网友爆料的，今年1月金立集团解除多位校招生的合约，但承诺的违约赔偿金却未落实。俞雷称，已经和财务沟通，“应届生的解约费用一定要付”。

去年底，金立陷入供应商欠款和资金链紧张的传闻。今年1月，金立董事长刘立荣在接受采访时对此事进行了回应，对于资金链问题，刘立荣称金立将分三个步骤来解决，首先引入合作伙伴，确保生产与销售；第二，引入战略投资者，补充资金；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。

日前又有消息称，金立近期将进行重组，原因是该公司已经拿到一笔融资，这笔资金会投入到新公司的组建，这笔资金很有可能超亿级。对于这个消息，金立方面告诉北京商报记者，金立确实正在洽谈融资，也会有战略资金进入。