金立危机波及十家上市公司 副总裁：没必要以死相逼

来源：猫财经

资金链紧张、库存积压严重、负债百亿、裁员50%……这是老牌手机厂商金立手机当前正在经历的史无前例的灾难。

投赞助、请代言……金立手机向来在营销方面从不吝啬，却很少能听说有逆天的“黑科技”问世。也许本该如此，或确实是走错了路，总之，金立很焦虑……

金立困局：危机后的“一波三折”

去年年底，金立手机被曝手机库存积压严重，陷资金链周转危机，负债或达百亿。网上一度传谣称，金立总裁刘立荣在澳门赌博，输了几个亿，导致金立资金链紧张。

尽管消息被金立官方辟谣，刘立荣为自证“清白”，还在其朋友圈晒出了与供应商及银行相关人士的合影。但这样的反应速度，依然没有资本市场来的迅速，相关的上市公司不可避免地受到了影响。

今年1月，媒体报道称，刘立荣41.4%的全部股权已被法院冻结，时间为2018年1月10日到2020年1月9日，冻结期2年。另外，深圳市金立通信设备有限公司在深圳和上海陷入了多起诉讼。

随着而来的是金立采取的引资保生产的方案，工业园将有50%的员工被裁。刘立荣当时表示，将分三个步骤来解决资金难题，包括引入合作伙伴、引入战略投资者、出售资产偿债，引入战略投资者的工作已经有进展。如果把持有的微众银行股份和金立大厦资产出售，预计可以回笼70亿元资金，此外南粤银行股权估值接近20亿元，这些钱可以解决当前的资金缺口问题。在媒体的追问下，刘立荣甚至表示，必要时可以放弃金立控制权。

坊间也曾多次流传金立手机重组和融资的消息，但官方均为做任何回应。

今年3月，《财经》杂志报道称，金立工业园将散伙，并已经开始遣散员工。报道也提到，工业园内的大部分员工仍处于“放假”停工状态，几家分公司拿到的订单也很少。

而这期间，金立的“流言蜚语”也依旧不断。此前，金立被曝将由海信接盘。金立副总裁俞雷出面辟谣称，所谓的海信洽谈合作、投资、入股，全部是谣言。不过融资的确正在洽谈。截至目前，金立尚未确定引资成功。

而在金立的明星娱乐营销上，有媒体报道称，金立2年狂砸60亿，拖欠媒体广告费，反遭催债。

对此，4月7日晚，俞雷发微博称，确实欠了媒体广告费，但只要给金立时间，供应商的钱和媒体的钱都会还的。

随后，俞雷又发微博重申“广告没有60亿”，自己并没有办离职证明，只是要去国外参加毕业典礼。

不少评论认为，金立之所以会遭遇如此困境，最大的原因在于狂撒广告费。

为了建立全新的品牌形象和影响力，刘立荣更换了金立的logo，并斥巨资冠名、赞助了《笑傲江湖》《最强大脑》《楚乔传》等热门综艺、影视节目，其中某些节目的冠名费均为上亿元级别；还先后邀请冯小刚、余文乐、吴刚、薛之谦、刘涛、柯洁等当红明星担任品牌代言人。营销方面，金立两年花费60亿元。

资料显示，金立近两年销售量一直处于上升状态，“广撒网”的营销方式无疑对其贡献巨大。但猫妹认为，金立陷入“谷底”，更大的原因来自于金立鲜有具备“议价能力”的产品推出，多年来不遗余力的在广告宣传上“煞费苦心”，留给市场的却依然是“电视购物”般的产品调性。对研发和创新方面的重视程度仍存在不足，在这个“黑科技”可以刷新消费者认知的时代，金立抓错了重点，即使能在一定程度上赢得消费者青睐，也很难保证用户忠诚度。

这也是大众有耳闻“果粉”、“米粉”、“煤油”、“花粉”等用户品牌阵营，却很少听过金立的粉丝自称。

金立“生病”，引供应链上市公司恐慌

随着金立债务危机的放大，除了营销方面的债务情况，供应链相关的上市公司也受其影响严重，表现出不同程度的反应。《证券日报》曾不完全统计称，约有10家上市公司牵涉其中。

深圳华强、江粉磁材、欧菲科技、深天马A和维科金华至少物五家A股手机供应链公司发公告，因为金立手机拖欠应收款而进行资产减值。

其中，影响较大的是手机供应链龙头厂商欧菲科技，作为金立手机“S10”摄像头模组的独家供应商，欧菲科技2016年全年利润才7.19亿元，而对金立手机的应收账款就有约6.26亿，受此“牵连”，股价大跌，市值曾一天缩水43亿元。

事后，欧菲科技也紧急召开投资者电话会议来缓解投资者的焦虑。大概意思是，金立手机相比华为、小米、苹果，只是我们的“小客户”，只占营收不到4%，虽然欠我们钱了，但我们也及时向法院申请了财产保全，冻结部分资产，所以金立手机的问题，对公司影响不大。

同时，欧菲科技也在今年2月回复交易所问询公告时表示，决定对金立的应收账款计提48%，即3 亿元。

2月28日，手机精密结构件供应商领益智造（原“江粉磁材”）发布业绩快报称，公司预计2017年实现净利润6000万至1.50亿，同比变动-74.37%至-35.92%。净利润下降的主要原因为公司商誉减值及全资子公司东方亮彩对金立的应收账款计提资产减值准备6384万元所致。

3月23日，电子元器件供应商深圳华强发布关于计提资产减值准备的公告，对金立的应收账款计提减值准备6442.58万元。受此影响，深圳华强2017年归属于上市公司股东的净利润同比略降3.19%。

维科精华也表示子公司维科电池第一大客户金立拖欠应收货款8409.99万元，若2017年净利润仍为负值，将连续两年亏损，可能面临被实施退市风险警示。

手机显示屏供应商之一的深天马A2月6日公告称，拟计提资产减值准备约1.86亿元（未经审计），主要为个别客户未能按照与公司约定的付款日履行付款义务。

此外，还有韦尔股份、景旺电子、盛迅达、二六三等上市公司均与金立手机有合作关系。

金立“生病”，供应链的伙伴们也意外被“感染”。在被困境推进手术室“抢救”过后，金立能否重新“容光焕发”，恐怕需要更多忍耐与魄力……