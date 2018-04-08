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移动净利六倍于电信联通之和 5G或重构竞争格局？

移动净利六倍于电信联通之和 5G或重构竞争格局？
2018年04月08日 11:07 通信信息报
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　　本报记者 郑梅云

　　三大运营商2017年财报悉数出炉。2017年，运营商迎来4G时代以来的首次营收、净利集体“双增”，皆大欢喜。尽管电信市场失衡格局依旧，但三家运营商之间的较量已发生了细微变化，中国移动依然全面强势，净利独占逾八成；不过，中国联通在混改催化下净利年暴增176.4%，潜力惊人。细分来看，手机流量增速、有线宽带变局、提速降费成为三家运营商年报里的关键词。而随着进入2G退网进入倒计时，4G新增量已经持平，5G大规模预商用渐近，三家运营商2018年的竞争注定将更具看点。

　　中移动2017年净利独占逾八成

　　运营商年报披露，2017全年三大运营商实现营收总额近140百亿元，净利润1347.45亿元。

　　总体来看，三家运营商2017年营收、净利全线飘红。中国电信实现总营收3662亿元，同比增长3.9%；净利润186.17亿元，同比增长3.3%。中国移动营运收入7405亿元，同比增长4.5%；净利润1142.79亿元，同比增长5.1%。中国联通终于触底反弹，营业收入2490亿元，同比增长4.6%，实现了近4年来营收的首次正增长；净利润4.3亿元，同比增长176.4%。自2012年以来，运营商集体“双增”尚属首次。

　　对比来看，中国移动财大气粗，营业收入超总营收的半壁江山，营收增速同样领先；超千亿的净利独占84.43%，是中国联通的265倍、是中国电信的6倍，也就是说电信和联通的净利之和仅是中国移动的六分之一。令人眼前一亮的是，尽管中国移动净利占绝对优势，但中国联通净利增速最快，年暴增176.4%，强势碾压增速均低于10%的移动、电信，2018年在混改催化下，相信其潜力不可估量。

　　运营商4G新增已持平、宽带抢客战正酣

　　4G、流量、宽带成为运营商的三大主战场。

　　4G用户规模上，2017年，移动、电信、联通4G用户总数分别达到6.5亿户、1.82亿户、1.75亿户，4G用户净增分别为1.14亿户、6017万、7033万户。虽然中国移动市占率仍然超过50%，但电信、联通依然维持着较高的增长势头。根据最新月度数据，2018年1-2月，中国移动4G用户新增1232万户，而电信、联通则分别为1129万户、1226万户，三大运营商4G新增量已经持平。

　　手机上网流量依然行驶在快车道上，三大运营商移动数据流量都有不同程度的高增长。其中，中国移动手机上网流量较上年增长121.3%，4G DOU(平均每户每月上网流量）达到1.76GB。中国联通手机用户月户均数据流量达到2433MB，同比增长359.0%。中国电信手机上网总流量同比上升182%，其中手机上网收入为908.65亿元，同比增长33.1%。电信运营商进入流量经营时代。

　　引人关注的是，家庭宽带市场正在经历激烈赛跑。2017年中国移动宽带用户达1.13亿户，当年净增3506万户。而宽带市场的老大中国电信的宽带用户为1.34亿户，去年仅净增1041万。中国联通固网宽带新增用户只有130万户，目前有7654万户。显然，过去两年中国移动的价格战很有成效，已追上联通，紧逼电信。

　　2018竞争好戏继续

　　2017年运营商交了不错的成绩单，可见，经过多年努力，运营商各自的转型战略已初见成效。2018年，竞争好戏还在继续，运营商将会进一步在新业务上做大做强，并以互联网+、宽带中国、数字中国的重要战略为契机，继续推进战略转型和各项业务发展。

　　眼下，运营商的路径、目标显然已经很清晰。

　　尽快让2G用户迁移到4G、推动2G退网，以为5G做准备，成为今年运营商的重点任务。中国联通此前已在财报中表示，加快推进2G迁移4G、有效利用资源，推进2G\3G网络减频减容，而电信和移动也在准备同样的事。

　　5G渐近，三大运营商在技术上重新回到起跑点，市场竞争格局有望重构。根据相关国际标准组织工作安排，首个5G国际标准版本将于2018年6月正式出炉。届时，全球主要电信运营商、电信设备制造商、移动设备制造商等产业链上下游企业，将根据5G国际标准，正式展开5G商用网络部署。不过，尽管5G渐近的兴奋笼罩着三大运营商，但运营商面临5G建设资金压力，尤其是市场份额落下一大截的电信和联通。

　　提速降费是重头戏。三大电信运营商承诺，2018年7月1日前，取消移动流量“漫游”费，即不再区分省内流量资费和全国流量资费；年内移动流量资费下降30%；此外还将明显降低家庭宽带资费、企业宽带资费和专线使用费。对于业绩上的压力，三大运营商均表示通过扩大业务规模、“薄利多销”来对冲资费下降带来的损失。

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