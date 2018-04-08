外媒：软银集团正考虑出售美国手机分销商Brightstar

【TechWeb报道】4月8日消息，据国外媒体报道，知情人士表示，日本软银集团正在考虑出售美国手机分销商Brightstar Corp，后者价值可能超过10亿美元。

知情人士表示，软银已聘请投资银行摩根大通帮助研究有关Brightstar的选项。其中一位消息人士称，这些选项包括卖掉Brightstar，或者剥离部分部门。

另一位消息人士称，Brightstar每年的收入超过100亿美元，但其经营的业务成本高、利润率低，预计今年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)仅为1.5亿美元。

外媒称，软银社长孙正义一直在评估该公司的投资组合以降低债务，截至12月底其债务达到15.8万亿日元(1,470亿美元)。

软银今年早些时候表示，考虑将其日本移动电话业务挂牌上市，所得资金用于增强资产负债表和推动公司成长。

另外，外媒本周还报道，知情人士称软银集团以所持阿里巴巴股份为抵押通过保证金贷款借了80亿美元，用以提升公司的财务灵活性。

软银在2013年收购了Brightstar的57%股份，该交易对后者的估值为22亿美元。软银此后收购了该公司的更多股份。（宋星）