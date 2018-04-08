金立被媒体和供应商催债 副总裁发文称别落井下石

DoNews 4月8日消息（记者 赵晋杰）从2017年底开始，金立因手机库存积压导致一系列严重的资金链危机。一方面裁员降费，缩减成本；另一方面，尝试引进外部投资，通过组建新公司来盘活金立。最近，又爆出有媒体因拖欠广告费，而向金立催债。

4月7日晚，金立副总裁俞雷在微博声明，确实欠了媒体广告费，但只要给金立时间，供应商的钱和媒体的钱都会还的。

同时，对于外界盛传的60亿广告费用全用于明星娱乐营销，进而拖垮金立，俞雷解释，这部分营销费用包含了国内国外的销售和市场费用，以及展台、门头、柜台、促销活动、代理商销售折让、补贴和空中广告等等，明星营销只是其中小头。

俞雷称金立的资金链危机是突发性的，“银行再有钱，挤兑也会倒闭呢。金立在积极生产自救，对金立好不是你的义务，但做人起码不能落井下石吧？”

在3月份，金立对于工业园裁员一事发布了正式声明，承认自危机发生以后，前期采取了引资保生产方案，目前又采取了裁员降费用，引资保生产的方案，对金立工业园的部分员工通过协商解除劳动合同。

未来，金立工业园将保留50%左右的员工，保证生产线的正常运转，同时会联合ODM厂商协助生产金立手机，保证金立在国内外的订单供货。3月初，金立被曝正在引进外部投资，疑似海信将接盘金立。俞雷曾出面辟谣称，所谓的海信洽谈合作、投资、入股，全部是谣言。不过融资的确正在洽谈。不过，截至目前，金立尚未确定引资成功。（完）