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宽带价格3年降90% “提速降费”有啥亮点？

宽带价格3年降90% “提速降费”有啥亮点？
2018年04月08日 08:50 人民日报海外版-海外网
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　　宽带价格3年降90%，流量漫游费将取消

　　“提速降费”的三大关注（网上中国）

　　“加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。”今年的政府工作报告再次送出网络提速降费“大礼包”，赢得民众一片叫好。中国为何大力推动网络“提速降费”？“提速降费”又展现出哪些亮点和意义？

　　亮点一：网费“减”出获得感

　　7月1日前全国取消流量“漫游”费、移动网络流量资费年内至少降低30%……细心的民众会发现，今年全国网络“提速降费”制定的目标非常具体，这展现出中国政府在“提速降费”问题上的决心和信心。

　　事实上，过去几年，中国提速降费已经交出一份亮眼的成绩单。

　　“提速降费3年以来，国内宽带用户的单价下降90%，移动通信客户的单价下降83.5%。去年9月1日，备受全国人民关注的手机长途漫游费也终于取消。”工信部部长苗圩表示。

　　不过，消费者关心的“手机流量漫游费”目前尚未取消。而今年政府工作报告则对民众这一关切充分加以重视，专门提出取消流量“漫游”费。可见顶层设计方面对民众需求的反应之快、把握之准、力度之大。

　　“让信息多跑路，让群众少跑腿”是互联网时代，信息技术方便民众生活的生动诠释。据统计，截至2017年12月，我国手机网民规模已达7.53亿，网民人均周上网时长提高至27小时。由此可见，网络生活已经成为中国人日常生活中至关重要的部分，而提速降费则有效降低了社会总成本，带给人民群众更多实实在在的获得感。比如，从2014年底到2017年底，用户使用1GB流量的平均费用已从139元降到了23元。

　　流量费用做“减法”，使中国人能在更大程度上从网络生活中获得便利，进而使生活质量获得看得见的提升。

　　亮点二：网速“加”出竞争力

　　在提速降费问题上，中国集中力量办大事的制度优势再次显现。今年政府工作报告刚一定下目标，中国网络三大运营商均做出表态，将坚决贯彻落实国家有关提速降费政策要求和工作部署，积极采取相应措施，把提速降费作为重点工作全力推进。

　　中国移动表示，将全力以赴抓紧推进高速宽带城乡全覆盖，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费以及取消流量“漫游”费、移动网络流量资费年内至少降低30%等措施落地实施；中国电信表示，将为广大消费者提供更多用得上、用得起、用得好的智能信息服务；中国联通表示，2018年将强力推进与战略投资者的深度合作与协同，建设精品网络、创新营销模式、降低资费水平。对于企业而言，“提速降费”虽然在网费价格上做了“减法”，但从长远来看，却是做了“加法”，提升了企业竞争力。

　　事实上，“提速降费”以来，中国基础电信企业并没有因为提速降费而减少收入。相反，从2014年到2017年，中国电信业务收入增速从-1.6%增长到6.4%。原因为何？资费降低带动使用量的增加，使得电信企业的总收入实现了增长。数据显示，从2014年底到2017年底，中国平均每个用户每月流量使用量则从209M增长到1.7GB。降费带来的需求量增加有效带动了电信企业总收入的增加。

　　同时，“提速降费”还在一定程度上促使通信行业转型升级。网速快慢、资费高低是人们选择和评价通信运营商的重要依据。在“提速降费”的大背景下，运营商之间的竞争日益激烈，创新能力，服务质量，经营模式成为谁能胜出的关键，这也有效带动了通信行业的升级。

　　“提速‘提’的是企业竞争力，降费‘降’的是社会总成本。”苗圩说，下一步，工信部将重点围绕降低手机流量费、家庭宽带费、企业宽带费和专线资费等持续加大力度，让群众和企业切实受益，为建设数字中国加油助力。

　　亮点三：经济“乘”出高质量

　　本质上说，中国推动网络提速降费的举措，植根于深刻的社会基础和发展逻辑。目前，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在供给侧结构性改革进程中，数字经济在优化中国经济发展结构，促进各大产业转型升级方面扮演着重要角色。

　　而“提速降费”不仅惠及千家万户，更会促进数字经济发展，发挥“乘法效应”，将网络强国建设不断推向前进。数据显示，过去3年，提速降费有力地带动了信息消费和数字经济的蓬勃发展。截至2017年，中国信息消费总额达2.2万亿元，同比增长22%；数字经济规模达27.2万亿元，占GDP的比重达32.9%。而大数据、人工智能、5G等新技术新业务新业态的加速落地，则进一步将中国数字经济发展推向世界前列。

　　如今，中国已全面进入4G时代，正朝着5G时代迈进。作为光纤覆盖全球最广、光纤宽带用户总量及占比全球最高的国家，中国需要通过“提速降费”来最大限度发挥网络基础设施优势，以此促进数字经济的发展。

　　同时，“提速降费”还有效促进了中国传统产业的转型升级。以制造业为例，2017年11月发布的《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》指出，推动网络改造升级提速降费。面向企业低时延、高可靠、广覆盖的网络需求，大力推动工业企业内外网建设。如今，“提速降费”大力推动国内工业互联网的建设，从而为促进传统产业转型升级、加速智能制造发展，打造制造强国创造了有利的技术环境。

　　今年政府报告指出，将大力推动高质量发展，着力解决发展不平衡不充分问题。在这一方面，通过“提速降费”，让互联网惠及包括农村和偏远地区在内的更广大用户，无疑是推动高质量发展的重要一环。

　　对此，工信部副部长陈肇雄表示，未来工信部将按时保质保量完成13万个行政村通光纤的任务；引导基础电信企业加快4G网络在农村和偏远地区的广泛部署；进一步加强部门间的协调配合，推动农村地区宽带网络应用普及，助力乡村振兴发展。（卢泽华）

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