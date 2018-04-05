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任正非：5G可能被炒作过热 现在需求尚未完全产生

任正非：5G可能被炒作过热 现在需求尚未完全产生
2018年04月05日 19:09 新华网
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　　华为公司近日亮出2017年成绩单，实现全球销售收入6036亿元，同比增长15.7%。数字亮眼，但是在华为总裁任正非看来，华为只是“刚启航的航母”。

　　华为将如何驶向未来？5G商用何时到来？中国企业应怎样抓住人工智能时代的机遇？新华社记者与任正非面对面。

　　聚焦主航道：网络不断简化研发投入持续

　　记者：最近这些年华为的研发费用投入占到销售收入的15%左右，未来华为的研发还会投向哪些创新领域？

　　任正非：主要是投在主航道上的基础研究，人工智能部分基础研究和应用研究。人工智能的突破主要是算法、算力和数据，这些都是很难突破的，我们跟随世界的投入前进，同步世界的发展。

　　在人工智能领域，目前我们主要做基础研究，用于改进内部管理，如果要运用到产品上，还存在相当长的时间和距离。对于前沿科学，研发实行先“开一枪”，“让子弹飞一会儿”；看到线索再“打一炮”，只需要小范围研究讨论就能决定；如果攻“城墙口”需要投入“范弗里特弹药量”(意指不计成本地投入庞大的弹药量进行密集轰炸)，由管理层集体决策。

　　记者：5G商用加速，华为在5G上面有怎样的布局？

　　任正非：科学技术的超前研究不代表社会需求已经产生。如果社会需求没有发展到我们想象的程度，我们投入进去意义就没有那么大，因此，5G可能被炒作过热，我不认为现在5G有这么大的市场空间，因为需求没有完全产生。

　　如果说无人驾驶需要5G，现在能有几台车在无人驾驶？其实轮船、飞机等已经实现了无人驾驶，但是如果飞行员不上飞机，乘客敢上飞机吗？就是这个道理。系统工程不是有一个喇叭口就能解决的问题。

　　记者：华为会不会多元化发展？在新经济领域有新的布局？

　　任正非：我们讲的是管道，只管流量的流动。终端也是管道，它相当于“水龙头”，企业业务也是管道。我们的技术理论架构模式，将推行“每比特成本下降的摩尔定律”，做网络的不断简化。网络不断简化的结果是，我们的销售收入将会不断减少，但受益的是整个社会。华为公司过去这么多年，其实就是在做这个事情。我们不断递减，需要在基础科学上做出更大研究。但是我们不会做多元化业务，会永远聚焦在主航道上。

　　扎根基础研究：沙滩上的房子迟早会坍塌，要做东北的黑土地

　　记者：目前在技术研究上亟须补齐的短板是哪些方面？

　　任正非：搞制造业要扎扎实实，靠炒炒股、炒炒房不行，数学不是能“炒”出来的，需要数十年的努力。人工智能不可建造在沙滩上，这个“房子”迟早是会坍塌的。人工智能的基础算法、算力、数据，目前我们前两项研究还是弱的，光有数据强还不行。

　　比如，5G有两个关键技术：长码和短码。长码是1964年美国一个教授写的编码方式，短码是2008年土耳其一个教授写的编码方式。围绕这两个方程，数十年来几十个公司上万人在追随研究，变成了标准，做过就知道有多难。

　　记者：很多公司在做云计算，华为怎么做出特色？

　　任正非：云计算方面，其实华为没有做业务内容，我们只是做一个基础平台。这个基础平台就像东北的黑土地，上面谁都可以来种庄稼，“大豆”“高粱”“平安城市”“汽车”……其实华为云是千万家内容的集合。“土地”的改造也很难，直到今年我们也不能说真正做好了这个平台。传输和交换不是平台，但它是平台的基础，华为联接全世界170多个国家和地区、1万多亿美元网络存量的传输交换，把它转换成平台，让所有的“庄稼”成长，这是我们一个理想。

　　自我革新：“烧不死的鸟是凤凰”，把自己变得更加真实

　　记者：年报显示，华为2017年的业绩很好，为什么还有管理层被问责？

　　任正非：其实我们做得不好。去年我们公司有一个活动叫“烧不死的鸟是凤凰”，当时处理了不少高级管理人员，很多人都是降两级，我也是被处分对象之一，轮值CEO都被处分了。为什么？就是要以此来警戒我们公司管理要走向更加科学化。

　　记者：您会不会担心，华为到了今天的体量，会存在大企业病？

　　任正非：我认为我们现在大企业病应该是很严重的，人力资源管理纲要2.0版的目的就是批判我们自己，如何能精简组织，提高效率。有高级管理人员批判我们自己，说曾经对人的管理都是科学管理，现在怎么变成数学管理？这就是僵化教条了，机构太庞大、太沉重了……董事会成员带头炮轰华为，促进全公司警醒。

　　当然，解决这些问题也不是一朝一夕，先炮轰，然后一点点小改革。我们只要看到方向，就能慢慢改革，提高效率。

　　记者：过去提到华为，都会说华为是“狼文化”，这几年提得少了？

　　任正非：我们永远都是狼文化。可能有人把“狼”歪曲理解了，并不是我们拟人化的原意。第一，狼嗅觉很灵敏，闻到机会拼命往前冲；第二，狼从来是一群狼去奋斗，不是个人英雄主义；第三，可能吃到肉有困难，但狼是不屈不挠的。这三点对奋斗都是正面的。

　　扎根创新、扎根实业

　　记者：常听到华为“外迁”传言，华为如何规划下一步发展？

　　任正非：我们从未想过外迁。我们总部基地永远在深圳。

　　记者：之前您也提到过企业改革和创新的关系，科技企业应该怎么推进改革？

　　任正非：我相信国家会更加开放。第一，通过开放，让更多的人进来，企业能够在国际化的环境中公平竞争。第二，现在，经济发展环境很好，坚持法治化、市场化的道路，就能托起企业的理想和梦想。今天，我们正在认真做好知识产权的保护，这一点做得越好，原创就会越来越多，创新就会无限。

　　(来源：新华网  原标题：华为，下一步如何作为？——对话任正非)

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