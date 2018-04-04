新浪科技> 电信 > 正文

OPPO宣布成立研究院 称将加强5G、AI等技术研究

OPPO宣布成立研究院 称将加强5G、AI等技术研究
2018年04月04日 10:00 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
OPPO CEO陈明永OPPO CEO陈明永

　　新浪科技讯 4月4日上午消息，OPPO今日宣布正式成立OPPO研究院，总部将设立在深圳，下设六大研究所。

　　OPPO方面表示，设立研究院旨在提升公司技术创新和研究能力，基于并超越用户需求开展核心技术预研与储备，为公司未来产品的竞争力创造技术条件。OPPO研究院总部设立于深圳，下设北京研究所、上海研究所、深圳研究所、东莞研究所、日本（横滨）研究所和美国（硅谷）研究所，在软件、硬件及标准三大领域展开研究工作。

OPPO研究院分布OPPO研究院分布

　　OPPO还称将加强与全球高校的合作。目前，OPPO研究院已经与斯坦福大学AI人工智能实验室建立了OPPO-斯坦福大学联合实验室（OPPO-Stanford Collabration Lab），共同探索人工智能前端技术及应用；在5G领域，OPPO已经与纽约大学（New York University）、北京科技大学、北京邮电大学、中国信息通信研究院（CAICT）标准所等大学和科研院所，展开技术创新与合作。

　　OPPO CEO陈明永表示：“OPPO研究院的成立是公司在现有研发系统之外，布局未来的全新投入。通过OPPO研究院下设的不同研究所，以及灵活、专注的对外研究合作，OPPO将进一步提升自身创新能力，力求引领人工智能、5G等技术在智能终端上的发展应用。”

　　近日，OPPO在深圳举办了OPPO研究院成立仪式，公布研究院整体架构及未来研究方向。任命刘畅担任OPPO研究院院长。

　　OPPO研究院院长刘畅表示：“OPPO研究院将聚焦在软件、硬件和标准三个领域，围绕5G、人工智能、影像处理和新材料新工艺等研究方向开展前端研究，为公司未来产品的竞争力创造技术条件。”

　　刘畅还表示，OPPO研究院成立之后，将继续完善研究院架构搭建和人才引入工作，OPPO将面向全球引入具有技术前瞻视野和学术背景的实践型人才，同时与社会科研机构以及全球高校保持沟通合作。(张俊)

OPPO研究院5G
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有