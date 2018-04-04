OPPO宣布成立研究院 称将加强5G、AI等技术研究

OPPO CEO陈明永

新浪科技讯 4月4日上午消息，OPPO今日宣布正式成立OPPO研究院，总部将设立在深圳，下设六大研究所。

OPPO方面表示，设立研究院旨在提升公司技术创新和研究能力，基于并超越用户需求开展核心技术预研与储备，为公司未来产品的竞争力创造技术条件。OPPO研究院总部设立于深圳，下设北京研究所、上海研究所、深圳研究所、东莞研究所、日本（横滨）研究所和美国（硅谷）研究所，在软件、硬件及标准三大领域展开研究工作。

OPPO研究院分布

OPPO还称将加强与全球高校的合作。目前，OPPO研究院已经与斯坦福大学AI人工智能实验室建立了OPPO-斯坦福大学联合实验室（OPPO-Stanford Collabration Lab），共同探索人工智能前端技术及应用；在5G领域，OPPO已经与纽约大学（New York University）、北京科技大学、北京邮电大学、中国信息通信研究院（CAICT）标准所等大学和科研院所，展开技术创新与合作。

OPPO CEO陈明永表示：“OPPO研究院的成立是公司在现有研发系统之外，布局未来的全新投入。通过OPPO研究院下设的不同研究所，以及灵活、专注的对外研究合作，OPPO将进一步提升自身创新能力，力求引领人工智能、5G等技术在智能终端上的发展应用。”

近日，OPPO在深圳举办了OPPO研究院成立仪式，公布研究院整体架构及未来研究方向。任命刘畅担任OPPO研究院院长。

OPPO研究院院长刘畅表示：“OPPO研究院将聚焦在软件、硬件和标准三个领域，围绕5G、人工智能、影像处理和新材料新工艺等研究方向开展前端研究，为公司未来产品的竞争力创造技术条件。”

刘畅还表示，OPPO研究院成立之后，将继续完善研究院架构搭建和人才引入工作，OPPO将面向全球引入具有技术前瞻视野和学术背景的实践型人才，同时与社会科研机构以及全球高校保持沟通合作。(张俊)