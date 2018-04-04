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中移动开通全球首个5G系统站点 5G商用释放提速信号

中移动开通全球首个5G系统站点 5G商用释放提速信号
2018年04月04日 08:29 新浪综合
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　　李雁争/上海证券报

　　中国移动近日开通了全球首个5G系统站点，并打通国内首个5G电话，这意味着一个万亿级产业逐步拉开序幕。此外，工信部4月3日向中国移动颁发了LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）经营许可，即通俗所称的“4G LTE FDD牌照”。

　　记者了解到，中国移动的5G站点位于杭州，采用了3GPP非独立组网模式下的5G新空口标准，使用了低于6GHZ频段的频谱，并采用了控制、转发分离的5G核心网构架。

　　中国移动建设该站点的合作方是华为公司，采用的是华为5G端到端商用产品，具体包括华为5G无线接入网、5G传输网、5G核心网商用设备，以及华为刚刚发布的基于3GPP标准的5G CPE 商用终端。

　　中国移动和华为还验证了5G新空口对多路4K超高清视频的接入能力，对包括工业机器人、行业视频、智慧医疗等行业应用进行了对接和初步验证。

　　接下来，中国移动今年将在杭州规模建设5G连续覆盖网络。该网络将覆盖杭州多个核心区域，目标是建成下行单用户超GBPS级别的5G连续覆盖网络，合作方依然是华为。同时，双方将联合多家垂直产业伙伴共同探索5G创新应用。

　　华为5G产品线首席营销官朱慧敏表示：“全球首个基于3GPP标准的5G可商用站点的开通，标志着5G产业更加成熟。华为将与中国移动持续合作规模部署5G网络，进行充分的试验，为规模商用积累建网经验，并进一步推动创新应用的孵化和发展。”

　　通话方面，中兴通讯联合中国移动广东公司2日在广州成功打通了基于3GPP R15标准的首次呼叫。广州是中国移动进行5G外场测试的试点城市之一，今年将建立100个以上的5G基站，是推动5G商用成熟的重要基地。

　　在获得4G LTE FDD牌照后，中国移动将在已经建设运营全球规模最大的4G TD-LTE精品网络的基础上，携手产业链伙伴，积极开展TDD/FDD融合组网规模应用，大力推动移动物联网和工业互联网发展，全面提升农村地区高速宽带移动通信服务水平，加速推动5G端到端产业成熟、促进我国5G加快发展。

　　与此同时，中国移动将推动4G融合发展，加强产品和业务创新，持续提升用户服务，让更广大的用户群体享受更优质优惠的4G服务，获得网络提速降费带来的“红利”，促进信息通信业持续健康发展。

　　中关村信息消费联盟理事长项立刚在接受上证报记者采访时表示，在以往4G网络的建设过程中，中国移动一直只能使用TD-LTE，这既令中国移动的频谱受限，也使移动用户的使用体验受到影响。现在，中国移动拿到了LTE FDD牌照，这将对提升网络品质、容纳更多用户、提高网络速度产生正面影响。

　　（原文标题为《中国移动开通全球首个5G系统站点 5G商用释放提速信号》）

中国移动5G站点
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