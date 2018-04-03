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工信部向中国移动颁发LTE FDD经营许可

工信部向中国移动颁发LTE FDD经营许可
2018年04月03日 17:37 新浪综合
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　　证券时报网 04月03日讯

　　记者从工信部获悉，为贯彻落实“网络强国”战略，推动移动通信网络演进升级，促进信息通信产业创新发展、有序竞争，经中国移动通信集团有限公司申请，工信部依照法定程序，严格审核，于2018年4月3日向中国移动颁发了基础电信业务经营许可证，批准中国移动经营LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）。

　　工信部部长苗圩出席颁证会并颁发许可证。工信部副部长陈肇雄、中国电信集团有限公司董事长杨杰、中国移动通信集团有限公司董事长尚冰、中国联合网络通信集团有限公司董事长王晓初，以及工业和信息化部相关司局负责人参加会议。

　　苗圩强调，基础电信企业要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极服务国家战略，切实履行社会责任，坚持守法经营、诚信服务，落实提速降费有关要求，推动工业互联网发展，引领5G创新发展，更好支撑服务数字中国建设，促进社会经济发展。

　　中国移动通信集团有限公司表示，将严格遵守相关法律法规和承诺，切实履行企业社会责任和义务，依法合规经营，加快推动4G融合发展。（刘灿邦）

　　（证券时报网快讯中心）

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