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中国联通：2018年将在雄安规划5G基站100站左右

中国联通：2018年将在雄安规划5G基站100站左右
2018年04月03日 16:07 中国新闻网
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资料图：中国联通某地网路建设。供图资料图：中国联通某地网路建设。供图

　　中新网客户端北京4月3日电（记者 吴涛）3日，中国联通称，在4月1日雄安新区成立一周年前夕，基本完成雄安国家级互联网骨干直连节点建设，城域网核心设备一跳直连北京；2018年还将在雄安规划大量5G基站。

　　中国联通还透露，在雄安新区已实现国家一级干线传输系统双路由；另外，第三路由建设即将启动，届时将充分保障通信系统稳定。

　　记者注意到，一年来，中国联通在雄安新区信息通信服务水平不断提升，包括固网、移网速率提升、5G网络建设以及物联网的建设。

　　2017年，移网上，中国联通在雄安新区网络环境下成功完成了1.2Gbps能力下载速率验证；固网方面，在金台等小区开展千兆宽带试点试验，千兆用户使用10GPON光猫设备即可实现千兆速率，下载速率高达1090Mbps。

　　还有就是5G网络在雄安的部署。中国联通称，根据工信部5G工作整体部署，2018年，中国联通将在雄安规划5G基站100站左右，形成对容城、安新、雄县等地及雄安市民服务中心、白洋淀景区的连续覆盖。

　　2019年中国联通规划在雄安开展5G规模建设和预商用，对于既有区域做到连续覆盖；对于新建区域，根据新区建设节奏，及时跟进覆盖，建成一批覆盖一批。

　　物联网应用方面，中国联通称，已完成覆盖雄安重点聚焦区域的900 MHZ NB-IOT物联网示范网建设，预计2018年中即可覆盖雄安全境。完成包括智能停车、智慧灯杆在内的多项物联网业务应用示范。（完）

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