加拿大研究人员认为智能手机加剧全球变暖

提及气候变暖原因，多数人会想到交通运输、采矿和石油开采等。加拿大麦克马斯特大学研究人员认为，智能手机等信息通信技术产品是全球变暖的推手之一。

研究项目牵头人卢特菲·贝尔希尔在由《对话》杂志刊载的文章中写道，全球碳排放总量中，信息通信技术的“相对贡献”2007年占1%，2020年可能升至3.5%，2040年可能达14%，达到交通运输碳排放的一半以上。

在信息通信技术领域的碳排放中，智能手机2010年占比4%，2020年时可能升至11%。就绝对数值看，智能手机2010年排放的二氧化碳当量为17兆吨，2020年可能增至125兆吨。

贝尔希尔说，这种增加不仅源于智能手机的普及。手机生产商鼓励消费者每两年更换一部手机，旧手机因而“成为淘汰品，造成额外且不必要的浪费”。越来越多的手机用户日益依赖智能手机。英国2017年12月调查2000名成年人后发现，这些人人均一天看手机28次，其中三分之一其实不必要。智能手机硬件普及促使软件企业蓬勃发展，为吸引用户而不断开发新应用，同样增加碳排放。

相关研究结果刊载于最新一期《清洁生产杂志》。（黄敏）【新华社微特稿】