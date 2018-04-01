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直击骚扰电话大本营：一人一天500次通话保底

直击骚扰电话大本营：一人一天500次通话保底
2018年04月01日 09:42 湖北日报网
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　　湖北日报讯 湖北日报全媒记者 金济

　　新闻调查：谁来治治嚣张的骚扰电话

　　开车时，一个电话打来“卖保险”；午休时，一个电话打来“卖商铺”；深更半夜，也有电话打来“卖理财产品”……

　　近年来，经国家严厉整治，垃圾短信逐渐消停，但骚扰电话仍“屡禁不绝”，手机用户吐槽不断。

　　这些恼人的骚扰电话从何而来？背后有着怎样的利益链条？如何治理？近日，湖北日报全媒记者卧底暗访。

　　直击骚扰电话大本营——

　　房地产电话推销员，一人一天500次通话保底

　　在58同城前程无忧、赶集网等网络招聘求职平台，“电话销售”这个岗位很俏。随便一搜，仅武汉地区的“电话销售”招聘信息就有1000余条。

　　内部人士透露，“电话销售”的招聘单位主要集中在房地产、保险理财、教育培训三大领域，开出的月薪从3000元至1.2万元不等，部分招聘单位打出了“福利待遇好”“挑战高薪等你来”等吸引眼球的宣传标语。

　　3月中旬，记者以大学毕业生身份在线投递求职简历后，面试邀约电话便从早响到晚，部分招聘单位的人力资源主管开口便说“急招电话销售，最好立即过来面试”。

　　记者第一个面试的单位，位于武汉街道口的一栋大型写字楼内，是一家专门从事房地产电话销售的公司。

　　推开该公司的玻璃门，眼前的一幕让记者惊呆了——50多位年轻男女挤在不大的格子间里，每个人头戴耳机，人手一部电话，边打边记。

　　“喂，您好，我们在汉口后湖这边有一批沿街小户型门面在卖，有兴趣了解一下吗？”男男女女、带着各式口音的普通话如潮般响起，整间屋子嘈杂不堪。

　　记者观察发现，每位电话销售员，平均每30秒就要念一次台词，工作强度非常大，部分销售员办公桌上摆着金嗓子喉宝。

　　在该公司人力资源主管面试过程中，记者了解到电话销售公司的运行模式——

　　每天早上9点上班，下午6点下班，中午休息1个小时，每周一休息。每名电话销售员每天要拨通500至800次电话，销售的房源全部位于武汉地区。

　　电话销售员工资收入由底薪和绩效提成构成，只有客户成功购买了其推销的商铺、门面，才能拿到6‰至1%的提成。

　　在上岗操作前，记者与数十名求职者一道，接受了该公司为期2天的培训。培训内容主要是两部分：一是背诵“推销话术”，二是训练心理抗压能力。

　　2天后，记者正式“上岗”，该公司并没有提供电话本让销售员自主拨打，而是通过拨号机器后台控制。拨号机器自动拨打电话，用户接听后，可自动转接给记者。一旦客户有购买意向，记者就需要将客户信息记录下来，提供给售房经理。

　　一上午，记者打了3个小时约350个电话，一套商铺没卖出去；九成以上手机用户听到是推销电话，直接挂断。

　　“电话销售纯粹拼运气，人员流动性很大，招聘时标榜的高薪都是骗人的。”一位在该公司干了3个月的小伙子向记者吐槽。

　　记者用公司配备的座机拨打了自己的手机号，每次拨通后，来电号码显示都不一样，湖南的、河南的、四川的、福建的……来电归属地五花八门。

　　“这些电话销售公司是骚扰电话的始作俑者。”省通信管理局网络安全处相关负责人表示，目前，我省手机用户共有5098.7万户，每天有4500余万次电话从外省呼入省内，加上省内互打电话次数，全省每天手机话务量近1亿次，骚扰电话加重了正常通话的话务量，已成影响用户正常通信的公害。

　　从2016年起，省通信管理局按照工信部要求，对租用电话专线、400号码以及使用5字头固定号码违规开展外呼业务的公司进行专项清理。目前，我省违规利用50、51、52、58、59和400开头的营销固定电话已被全面清理。“剩下的多是显示为个人手机号的骚扰电话，这个隐蔽性更强，政策监管仍有空白。”该负责人坦承。

　　手机用户信息如何被泄露——

　　部分网店看似赔本促销，实则倒卖消费者信息

　　电话销售领域，规模最大、薪资待遇最高的是保险理财类公司。在武汉卓刀泉一栋写字楼，记者“应聘”进了一家通过电话渠道销售保险理财产品的公司。

　　该公司共有500多名员工，近半数从事电话销售岗位。每名电话销售同样拥有一个独立的格子间，办公桌上摆有电脑、电话、耳机，以及“销售话术本”。“电话销售讲究语言的魅力，也许你一辈子都不会与客户见面，却把他的钱赚了。”该公司一位销售经理介绍，公司每天会给电话销售员分配40至50个客户联系方式，销售员需要寻找潜在客户。一份数千元的保单，销售员可拿到12%到20%的提成，新入职员工通过两至三个月的学习，月薪可稳定在6000元以上。

　　在该公司培训实习期间，记者发现每天分配的40至50个客户名单来自全国各个地区，客户信息也较为详细，包括姓名、性别、年龄、电话、职业、所在区域，有的甚至有家庭地址和车牌号。

　　记者观察发现，这里的电话销售员每天要工作10个小时，每天有效通话时长要达到3个小时，拨打出去的电话显示为“95”开头的八位数号码。据销售经理介绍，对保险理财产品的目标客户，打一次电话是不够的，销售员需要在一定周期内循环拨打，如果有客户愿意聊10分钟以上，成交的几率就非常高了。

　　客户名单及联系方式从何而来？一位资深员工私下向记者透露，公司在全国有数千家网点，客户总量过亿人次，三成是公司的自有客户，七成客户名单是通过地下黑市交易购买。

　　在武汉中南路，记者还参加了一家针对中小企业家教育培训公司的面试，该公司邀约企业家参与培训课程的方式主要通过电话联系。该公司总经理推荐记者下载两款手机APP“企信宝”和“企查查”，该APP可查询全国各类企业的法人、财务总监等联系方式，电话销售每天的工作就是寻找合适的企业家，并持续拨打推销电话。“我也是骚扰电话的受害者。从法律上讲，涉及个人信息的数据交易都违反了国家网络安全法。”华中大数据交易所总裁吴爱国表示，目前，泄露个人信息的渠道较多，售楼部、酒店住宿、外卖送餐、物业登记、网购快递、商超网站会员注册等。在部分地方工商局、税务局、车管所，一些提供代理代办服务的第三方公司里有“内鬼”，将新登记的联系人及电话倒卖出去。

　　据了解，手机用户信息越完整、数据新鲜度越高，地下黑市的售价越高，一些特定行业的高端手机用户的联系信息，一条可以卖到10元至20元。而被倒卖过四至五次的“二手”信息，每条联系人只能卖1分钱。

　　吴爱国特别提醒广大手机用户，一些网店推出的“1元抢购”“9.9元包邮”促销活动，看似赔本赚吆喝，实则在收集用户联系方式，这些一手新鲜用户数据可以在黑市上卖不错的价钱。

　　骚扰电话并非无药可治——

　　我省成为全国首个营销电话限呼试点，创建官方骚扰电话标记APP

　　骚扰电话，任其嚣张吗？不！

　　据省通信管理局介绍，湖北省将按工信部布置，率先开展营销电话限呼试点，年内启动。届时，被大量用户投诉标记的骚扰电话将会纳入“限呼”名单进行限呼管理。

　　记者“应聘”其他电话销售公司过程中，有部分面试经理提出“带号加盟”的要求。在一张身份证只能办5张手机卡的情况下，动员记者发动亲戚朋友，尽可能多地申请手机号，以扩充公司自动拨号机“号码池”。

　　湖北移动网管中心互联网部主管吴鼎表示，自动拨号机可内置数百张手机卡，沿着用户手机号号段，依托“人工+录音电话”手段，实现数百通电话同时拨打。有的电话销售公司采用改号软件躲避追踪，用户接听电话时，来电号码显示与实际号码不符。因此，部分骚扰电话，用户回拨过去可能会转接人工台，也可能打不通。

　　为配合省通信管理局加大骚扰电话打击力度，2017年底，湖北移动公司技术团队与华中科技大学开展校企科研合作，利用人工智能和大数据处理技术，建立了骚扰电话特征模板核心算法(包括拨号时长、主叫号段、被叫号段等几十种参数)，可实现准确分析、精准识别和拦截骚扰电话。目前，该算法已植入湖北移动公司骚扰电话主动拦截系统，月均拦截可疑号码超10万次。

　　此外，省通信管理局将组织打造湖北省官方骚扰电话标记APP，用户下载该APP后，不但可实时屏蔽、拦截、举报各类骚扰电话，还能联系相关执法部门申诉维权。从2015年至今，省通信管理局共关停省内骚扰电话号码5.8万个。目前，我省电话实名制已全部完成，该局还对运营商划了“红线”——加强语音专线与400号段业务管理，停止新增、新建呼叫中心。每一笔外呼业务上线前，需对客户方资质、呼叫范围、呼叫方式进行审核，结合用户投诉及时处置高频外呼号码。

　　中国可信号码数据中心报告显示：2017年，我国全年骚扰电话被用户标记总数为 3.2亿次，相较 2016年下降了23.03%，超59%的骚扰电话由手机端拨出。

　　“治理骚扰电话，是一场持久战，需要部门协力、全民参与。”吴鼎建议广大手机用户，受到骚扰电话骚扰，可向公安部门或拨打12300热线(电信用户申诉受理中心)举报维权。

骚扰电话通话
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