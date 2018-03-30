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华为2017年销售收入6036亿元 净利润475亿元

华为2017年销售收入6036亿元 净利润475亿元
2018年03月30日 11:08 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月30日午间消息，华为今日发布2017年年报。全球销售收入6036亿元人民币，同比增长15.7%，净利润475亿元人民币，同比增长28.1%。

　　报告显示，2017年华为运营商业务、企业业务、消费者业务三大BG均实现了增长。

　　2017年华为运营商业务实现销售收入人民币2978亿元，同比增长2.5%；企业业务实现销售收入人民币549亿元，同比增长35.1%；消费者业务实现销售收入人民币2372亿元，同比增长31.9%。全年智能手机发货1.53亿台。

　　在研发投入上，2017年华为研发费用达897亿元人民币，同比增长17.4%，近十年投入研发费用超过3940亿元。

　　华为轮值董事长胡厚崑表示：“我们站在一个新的起点，未来的机会与挑战正以更快的速度扑面而来，坚持不懈的开放创新才能帮我们立于不败之地。未来十年，华为将以每年超过100亿美元的规模持续加大在技术创新上的投入，积极开放合作，吸引、培养顶尖人才，加强探索性研究，从而更好地使能数字化、智能化转型。”

　　胡厚崑还表示：“展望2018年，物联网、云计算、人工智能和5G等新兴技术加速走向规模商用。我们不仅要把握技术创新与商业变革的趋势，更要关注客户在数字化转型过程中所遇到的现实挑战，帮助客户解决问题、实现商业成功，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。”

来源：华为来源：华为

 

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