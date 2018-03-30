魅族将再次大裁员：规模超1000人 占比25%

装修中的魅族大厅

当我们和魅族现员工或者是前员工联系时，最常收到的回复是，“不好意思，我已经离职了”“我当时在魅族的熟人都离职了……”

3月29日PingWest品玩从接近魅族的消息人士处获悉，魅族将会迎来新一轮规模超1000人的大裁员，官方最快将于下周宣布裁员消息。

除了高级副总裁黄质潘领导的CS供应链中心外，其他事业部均在此次裁员范围之内，其中现如今李楠负责的魅蓝事业部自然也将受到波及。

这已经不是魅族第一次大规模裁员了。它首次因裁员引发外界关注是在2016年，当时5%的裁员比例还属正常的人员结构调整，魅族同期甚至高调喊出了“裁员将常态化”的口号。

2017年，魅族的第二次裁员就已达到千人规模，彼时官方对外的解释同样是优化人员结构，但比例提高到了10%，裁员人数同样超过1000人，“为上市节约成本。”魅族员工最多时，一度超过4300人。

失败的双屏PRO 7

一年过去，上市名单中还没有出现魅族的身影，新一轮的裁员却如期启动。我们得到的消息显示，魅族现有员工3800名左右，此次裁员计划逾1000人，意味着超过1/4的员工将会被裁掉。

目前在魅族内部已经诸多裁员迹象显露。此前为节约人力成本，魅族取消了市场部等类似部门的加班打卡制度，如今又开始严格考核考勤，要求以组为单位拍集体照给部门领导作为考勤记录。内部有传闻，迟到的话，被裁员可能拿不到补偿。

作为国产手机厂商中最早涉足智能手机业务的品牌，魅族从品牌还是产品端有诸多特立独行的举动。而它近年来一直想努力摆脱掉小而美的标签。但走了不少弯路，魅族魅蓝双品牌战略摇摆不定，内部架构调整频繁。

在这一过程中，黄章时不时高调复出却又无实际作用，在众多全面屏手机面前，他倾心打造、为今年魅族15周年而设计的魅族15手机都毫无竞争力，工信部的认证照片一经曝光，社交媒体上一片唏嘘。

此次裁员更多是魅族为此前一连串重大失误买单。2017年，全行业都在追全面屏之际，它逆势豪赌前后双屏旗舰PRO 7，以惨败收尾，库存一度高达数十万台。

而去年黄章粗暴地将魅族魅蓝拆分，引入前华为终端CMO、原TCL手机中国区总裁杨柘取代李楠，后者被调任魅蓝事业部总裁，又导致了人员拉帮结派内耗严重。

更严重的是，年度旗舰产品糟糕的市场表现直接拖累了魅族的销售渠道，它不得不关闭2000家专卖店中的500余家。

风波之后聚焦到产品，反倒是魅蓝撑起了魅族的门面，无论是近期的魅蓝E3，还是魅蓝S6以及更早的魅蓝Note 6，都有可圈可点之处。

然而，魅族上下正在黄章和杨柘的主导下，开始了新一轮办公室整修，把篆书印章风格、“惟精惟一”之类的佛系slogan挂在了总部大楼墙体和公司前台大厅。