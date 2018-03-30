媒体：“wifi钥匙”再万能也不能游离法律外

媒体：“wifi钥匙”再万能，也不能游离法律外

“wifi钥匙”再万能，也不能游离法律外

- 社论

即便用户愿意提供wifi密码，也并不意味着，他们就愿意把个人信息拱手相让、软件平台可以任意取用。

日前，央视《经济半小时》栏目曝光了两款分别叫作“wifi万能钥匙”和“wifi钥匙”的免费软件。记者使用上述手机APP，在北京和上海展开了一系列测试，无论是普通居民小区、商业机构，还是政府机关、金融机构，都能顺利拿到设置密码，并实现连接，甚至能查阅到后台数据信息，等等。

不得不说，这种所谓的“wifi钥匙”确实够“万能”的，但这“万能”背后，却也包括着隐忧，甚至可能突破了相关的法律法规。

我们知道，《网络安全法》有规定，“任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息，不得非法出售或者非法向他人提供个人信息”。如果是通过“黑科技”窃取，这就构成了对计算机信息系统非法侵入，如果对国家秘密、商业秘密、个人信息等造成侵犯，有关方面就应承担民事侵权责任，甚至是行政责任、刑事责任。

当然，wifi密码的获取，还有一种“共享”的可能。实际上，这类“wifi钥匙”app，打上的也正是所谓的“共享经济”旗号：用户免费使用的前提，就是把自己的wifi密码分享出去。

从商业逻辑看，既然大家都出让了wifi流量，那么通过软件平台享受他人的流量，似乎也没什么错。不过问题是，这个“流量共享”的过程，并不是用户之间的点对点“分享”，还有软件平台居间扮演“中转站”。

事实上，报道中涉及的两款软件，也都不甘单纯“倒手”，有关公司“号称全球用户总量突破9亿”，控制数以亿计的wifi密码，以此轻松获得广告投放的滚滚财源。这就造成了一个隐忧，即随着wifi密码“共享”，隐私和秘密被侵犯的风险也必然增大。在央视的报道中，就演示了wifi机主手机号码如何被轻易获取的一幕。

公民对个人信息具有自主权，相关服务商除非向用户明示并获得同意，否则不能随意使用和获取。诚然，打开“WiFi钥匙”之类应用，我们也能看到所谓的《用户协议》，貌似用户心甘情愿提供wifi密码。但事实并非如此简单：因为用户点击立即体验时，实际等同默认了这个用户协议——这是现在许多app都会采取的“瞒天过海式”取巧做法，实际是在剥夺法律赋予用户的权利。

退一步说，即便是用户愿意提供wifi密码，也并不意味着，他们就愿意把个人信息拱手相让、软件平台可以任意取用。这点还需明确，否则就是“窃”。《网络安全法》明确规定，“网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则”、“网络运营者不得收集与其提供的服务无关的个人信息”。将wifi密码用于广告商业活动，显然已在约定之外。

没有零代价的违法行为。违反了相关法规，就应该受到相应的法律处罚。技术创新，应当鼓励，不过也要明确的是，商机的把握、技术的运作，并不是“免罪金牌”。对于企业而言，都需谨记，任何营利都要建立在法律基石之上；对于个人，也需审慎而为，莫为一点“小便宜”，付出个人信息泄露的昂贵代价。