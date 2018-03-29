三大运营商4G新增持平：进入2G退网倒计时

本报记者 陈宝亮 北京报道

导读

三大运营商在2017年同时实现收入、利润双增长，在中国步入4G时代之后，运营商集体“双增”尚属首次。

3月28日，中国电信发布2017年财报，报告期内，中国电信实现总营收3662.29亿元，同比增长3.9%，扣除终端销售之后的通信服务收入为3310.44亿元，同比增长6.9%，公司股东应占利润达到186.17亿元，同比增长3.3%。

至此，中国三大运营商2017年财报悉数出炉。2017年，中国移动通信服务收入6684亿元，同比增长7.2%，净利润1143亿元，同比增长5.1%；中国联通通信服务收入2490.2亿元，同比增长4.6%，净利润18.3亿元，同比增长192.5%。

值得一提的是，三大运营商在2017年同时实现收入、利润双增长，在中国步入4G时代之后，运营商集体“双增”尚属首次。此前，中国联通收入、利润持续下滑，中国移动2015年收入、利润下滑，而中国电信则在2016年出现利润缩水。

2013年12月进入4G时代之后，用户红利消失，三大运营商在电信市场的天花板之下寻求增长点，不断上演着越来越激烈的用户争夺战，而与此同时，四年中不断尝试的改革、转型，终于在这一竞争中维持了一段相对平稳的缓冲期。

低成本竞争

2014年的4G，是中国移动的一枝独秀，牌照的先发优势、雄厚的现金流、成熟的产业链使得中国移动一骑绝尘。

2015年，电信、联通开始扩大资本支出建设4G网络，但这一年，移动4G基站达到110万个，登顶成为全球最大的4G运营商，而电信联通基站之和尚不足90万个，在追赶移动的道路上难以望其项背。

2016年，变革来临，中国电信、中国联通在年初启动“资源共建共享”战略合作，两家公司在网络共建共享、全网通终端等五大领域全面合作。这一合作缩短了三家运营商之间的网络差距，迅速补齐了电信、联通的产业链短板，提升了两家运营商与移动竞争的底气。

到2016年底，全网通终端占比已经超过70%，终端不再是运营商相互限制竞争的门槛，在此基础上，中国联通、中国电信同时推出了互联网卡、大流量卡等超高性价比业务以抢占新用户，并争夺移动用户的“第二卡槽”。

由于此类业务以“消费低、流量超高”为特点，面向广大流量需求极高的年轻用户，运营商得以摆脱此前高度依赖营业厅、社会渠道的发展模式，营业厅成本、渠道佣金大幅减少，用户发展成本极低。这种低成本竞争掀起的价格战，也逐渐成为2017年的主旋律。

2017年财报显示，中国电信全年净增4G用户6017万户，而其中，“大流量产品用户”接近6000万。中国联通全年净增4G用户7033万户，其中低成本获取的2I2C（互联网卡）用户5000万户。同期，中国移动4G用户净增1.14亿户。

需要指出，虽然电信、联通凭借价格战抢占了大量新增市场，但其4G用户“质量”并不弱于中国移动。财报显示，2017年，中国移动4G用户DOU（月均流量使用量）为1.76GB，ARPU（月均消费额）66.4元。而中国电信4G用户DOU为2GB，ARPU则为65.5元，中国联通4G用户的DOU、ARPU则分别为4.5GB、63.4元。

三家运营商4G用户ARPU值相差无几，而电信、联通只不过比移动提供了更多的流量。由于流量边际成本趋于零，电信、联通实际上并没有额外成本，这也就意味着三家运营商的4G用户收益接近。

2017年，电信、移动、联通4G用户总数分别达到1.82亿户、6.5亿户、1.75亿户。虽然移动市占率仍然超过50%，但电信、联通依然维持着较高增长势头。

根据最新月度数据，2018年1-2月，中国移动4G用户新增1232万户，而电信、联通则分别为1129万户、1226万户，三大运营商4G新增量已经持平。价格战成效显而易见。

2G退网倒计时

在4G增长持平之后，三家运营商的竞争也开始陆续刹车。

2017年，电信、移动、联通4G基站数量分别达到117万、187万、85万个，总计289万个。4G网络覆盖逐渐完善之后，运营商正在逐步调整资本开支。2017年，电信、移动、联通的资本开支分别为887亿元、1775亿元、421亿元，总计3083亿元。而根据2018年度预算，三家运营商预算开支分别为750亿元、1661亿元、500亿元，总计约2911亿元，比2017年总额缩减了172亿元。除了刚刚通过混改引入资金的联通计划增加开支之外，电信、移动均在缩减支出。

事实上，相比于进一步提高竞争力抢夺用户，运营商更迫切希望把2G、3G用户向4G迁移。

截至2018年2月底，中国移动的用户总数8.95亿户，其中2.33亿非4G用户；中国电信的移动用户总数2.59亿户，其中非4G用户6300万户；中国联通移动用户总数2.90亿户，其中非4G用户1.03亿户。

14.44亿的总移动用户中，尚有3.99亿2G\3G用户，占比超过27.6%，其中2G用户接近3亿户。

“尽快让2G用户迁移到4G、推动2G退网，是今年的重点任务。”多位运营商人士告诉21世纪经济报道记者：“集团对省公司已经不再考核用户新增，但开始把2G退网纳入了考核指标。”中国联通已经在财报中表示，“加快推进2G迁移4G”、“有效利用资源，推进2G\3G网络减频减容”。

2G用户普遍消费低，其ARPU值甚至不足4G用户的1/3。将2G用户转移到4G，一方面可以通过流量经营提高收入，另一方面也可以通过流量业务增加用户粘性，避免出现大面积用户流失。

事实上，包括日本、韩国、美国、新加坡等多个国家、地区的20多家运营商已经正式关闭了2G网络，完成了用户迁移。在国内，工信部已经正式许可运营商进行2G频谱重耕，运营商也陆续在各省尝试，但均未正式宣布启动2G退网时间表。上述运营商人士透露，“国内的大省份，都还有很多2G用户，2G的产业链还在，退网还有很多复杂的工作要做。”

2G退网之后，原用于2G的优质频段可以重新利用，将2G频谱用于4G网络以及NB-IoT网络建设，可以实现更低的建设成本。

事实上，考虑到2018年的5G试点、2019年的5G大规模预商用，刚刚进入4G平稳期的三大运营商，已经要开始开源节流，为备战5G储备资源。