新浪科技> 电信 > 正文

三大运营商4G新增持平：进入2G退网倒计时

三大运营商4G新增持平：进入2G退网倒计时
2018年03月29日 05:35 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本报记者 陈宝亮 北京报道

　　导读

　　三大运营商在2017年同时实现收入、利润双增长，在中国步入4G时代之后，运营商集体“双增”尚属首次。

　　3月28日，中国电信发布2017年财报，报告期内，中国电信实现总营收3662.29亿元，同比增长3.9%，扣除终端销售之后的通信服务收入为3310.44亿元，同比增长6.9%，公司股东应占利润达到186.17亿元，同比增长3.3%。

　　至此，中国三大运营商2017年财报悉数出炉。2017年，中国移动通信服务收入6684亿元，同比增长7.2%，净利润1143亿元，同比增长5.1%；中国联通通信服务收入2490.2亿元，同比增长4.6%，净利润18.3亿元，同比增长192.5%。

　　值得一提的是，三大运营商在2017年同时实现收入、利润双增长，在中国步入4G时代之后，运营商集体“双增”尚属首次。此前，中国联通收入、利润持续下滑，中国移动2015年收入、利润下滑，而中国电信则在2016年出现利润缩水。

　　2013年12月进入4G时代之后，用户红利消失，三大运营商在电信市场的天花板之下寻求增长点，不断上演着越来越激烈的用户争夺战，而与此同时，四年中不断尝试的改革、转型，终于在这一竞争中维持了一段相对平稳的缓冲期。

　　低成本竞争

　　2014年的4G，是中国移动的一枝独秀，牌照的先发优势、雄厚的现金流、成熟的产业链使得中国移动一骑绝尘。

　　2015年，电信、联通开始扩大资本支出建设4G网络，但这一年，移动4G基站达到110万个，登顶成为全球最大的4G运营商，而电信联通基站之和尚不足90万个，在追赶移动的道路上难以望其项背。

　　2016年，变革来临，中国电信、中国联通在年初启动“资源共建共享”战略合作，两家公司在网络共建共享、全网通终端等五大领域全面合作。这一合作缩短了三家运营商之间的网络差距，迅速补齐了电信、联通的产业链短板，提升了两家运营商与移动竞争的底气。

　　到2016年底，全网通终端占比已经超过70%，终端不再是运营商相互限制竞争的门槛，在此基础上，中国联通、中国电信同时推出了互联网卡、大流量卡等超高性价比业务以抢占新用户，并争夺移动用户的“第二卡槽”。

　　由于此类业务以“消费低、流量超高”为特点，面向广大流量需求极高的年轻用户，运营商得以摆脱此前高度依赖营业厅、社会渠道的发展模式，营业厅成本、渠道佣金大幅减少，用户发展成本极低。这种低成本竞争掀起的价格战，也逐渐成为2017年的主旋律。

　　2017年财报显示，中国电信全年净增4G用户6017万户，而其中，“大流量产品用户”接近6000万。中国联通全年净增4G用户7033万户，其中低成本获取的2I2C（互联网卡）用户5000万户。同期，中国移动4G用户净增1.14亿户。

　　需要指出，虽然电信、联通凭借价格战抢占了大量新增市场，但其4G用户“质量”并不弱于中国移动。财报显示，2017年，中国移动4G用户DOU（月均流量使用量）为1.76GB，ARPU（月均消费额）66.4元。而中国电信4G用户DOU为2GB，ARPU则为65.5元，中国联通4G用户的DOU、ARPU则分别为4.5GB、63.4元。

　　三家运营商4G用户ARPU值相差无几，而电信、联通只不过比移动提供了更多的流量。由于流量边际成本趋于零，电信、联通实际上并没有额外成本，这也就意味着三家运营商的4G用户收益接近。

　　2017年，电信、移动、联通4G用户总数分别达到1.82亿户、6.5亿户、1.75亿户。虽然移动市占率仍然超过50%，但电信、联通依然维持着较高增长势头。

　　根据最新月度数据，2018年1-2月，中国移动4G用户新增1232万户，而电信、联通则分别为1129万户、1226万户，三大运营商4G新增量已经持平。价格战成效显而易见。

　　2G退网倒计时

　　在4G增长持平之后，三家运营商的竞争也开始陆续刹车。

　　2017年，电信、移动、联通4G基站数量分别达到117万、187万、85万个，总计289万个。4G网络覆盖逐渐完善之后，运营商正在逐步调整资本开支。2017年，电信、移动、联通的资本开支分别为887亿元、1775亿元、421亿元，总计3083亿元。而根据2018年度预算，三家运营商预算开支分别为750亿元、1661亿元、500亿元，总计约2911亿元，比2017年总额缩减了172亿元。除了刚刚通过混改引入资金的联通计划增加开支之外，电信、移动均在缩减支出。

　　事实上，相比于进一步提高竞争力抢夺用户，运营商更迫切希望把2G、3G用户向4G迁移。

　　截至2018年2月底，中国移动的用户总数8.95亿户，其中2.33亿非4G用户；中国电信的移动用户总数2.59亿户，其中非4G用户6300万户；中国联通移动用户总数2.90亿户，其中非4G用户1.03亿户。

　　14.44亿的总移动用户中，尚有3.99亿2G\3G用户，占比超过27.6%，其中2G用户接近3亿户。

　　“尽快让2G用户迁移到4G、推动2G退网，是今年的重点任务。”多位运营商人士告诉21世纪经济报道记者：“集团对省公司已经不再考核用户新增，但开始把2G退网纳入了考核指标。”中国联通已经在财报中表示，“加快推进2G迁移4G”、“有效利用资源，推进2G\3G网络减频减容”。

　　2G用户普遍消费低，其ARPU值甚至不足4G用户的1/3。将2G用户转移到4G，一方面可以通过流量经营提高收入，另一方面也可以通过流量业务增加用户粘性，避免出现大面积用户流失。

　　事实上，包括日本、韩国、美国、新加坡等多个国家、地区的20多家运营商已经正式关闭了2G网络，完成了用户迁移。在国内，工信部已经正式许可运营商进行2G频谱重耕，运营商也陆续在各省尝试，但均未正式宣布启动2G退网时间表。上述运营商人士透露，“国内的大省份，都还有很多2G用户，2G的产业链还在，退网还有很多复杂的工作要做。”

　　2G退网之后，原用于2G的优质频段可以重新利用，将2G频谱用于4G网络以及NB-IoT网络建设，可以实现更低的建设成本。

　　事实上，考虑到2018年的5G试点、2019年的5G大规模预商用，刚刚进入4G平稳期的三大运营商，已经要开始开源节流，为备战5G储备资源。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有