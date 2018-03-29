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小米MIX 2S发布会现场：补齐短板战高端 AI成关键词

小米MIX 2S发布会现场：补齐短板战高端 AI成关键词
2018年03月29日 04:04 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月29日凌晨消息，小米旗舰系列手机MIX 2S近日在上海发布，这也是小米多年来首次将重要新品发布放在北京之外。

　　“我们还没有在上海开过发布会。”雷军说，而在展示MIX 2S东方明珠塔的样张时，雷军顺势打了个广告，邀请大家到东方明珠塔下的小米之家上海旗舰店逛一逛。

　　用意很明显，在MIX系列替代小米Note系列成为旗舰后，小米希望增大其在诸如上海这类的一线城市的影响力，触达更多高端用户群。

　　同时，不断被提及的AI拍照、将小爱同学内置充当语音助手，也意味着AI在小米业务和话语体系中的地位。

　　补齐短板战高端

　　与半年前的MIX2相比，MIX 2S在外观和整体上的升级比较平稳，不过却补足了一些方面的短板。

　　首先是拍照，MIX 2S在MIX系列中首次采用了后置双摄方案，搭载了两颗1200万像素的摄像头，在变焦双摄、四轴防抖的基础上，采用了1.4μm像素传感器、Dual PD全像素双核对焦，同时结合骁龙845的硬件多帧降噪能力，补足了前代拍照上的一些短板，官方宣称是“迄今为止拍照最好的小米手机”。雷军提到，在DxOMark专业相机评测中，小米MIX 2S获得了101分成绩，与iPhone X并驾齐驱。雷军甚至以多张MIX 2S与iPhone X的样张对比，称iPhone X被完虐，不过他强调“只是在暗光运动物体这一场景”。

　　其次则是整体的硬件配置。搭载骁龙845处理器，支持Google ARCore，使用了Qi无线功能协议，7.5W快充。而在无线充电上，雷军再次将小米的无线充电底座与苹果进行对比，“小米无线充电器99元，还支持iPhone X等。所以你们要说服那些以前看不起国产手机的iPhone用户，你们可以用小米无线充电器为你们的信仰充值。”

　　除了产品上的升级冲击高端之外，此次将发布会选在上海，也是在MIX系列替代小米Note系列成为旗舰后，小米希望增大其在诸如上海这类的一线城市的影响力，触达更多高端用户群。

　　AI成关键词

　　在各家手机厂商大讲AI之时，小米也不例外。

　　小米宣称，在骁龙845搭载的AIE人工智能引擎的加持下，其动态分配AI运算任务比上一代AI性能提升了3倍，在图像识别测试方面小米MIX 2S每秒识别图片达到27.3张，而iPhone X为12.5张。

　　在拍照方面，MIX 2S可以按照25钟标签，针对206种场景实现智能优化，同时让前置单摄相机也有背景虚化效果；针对女性用户，推出新功能AI梦境虚化，可以调节后置虚化光斑大小、形状，人像效果更梦幻；对于商务人士，可智能识别PPT，还可实时进行文字翻译及汇率转换。

　　另一个亮点则是小爱同学成了小米MIX 2S的语音助理。在小米AI音箱上，已经实现了智能家居远程操控，而将其移植到小米手机之后，寻找照片、微信发消息都可以语音控制。雷军也再次将小爱同学与苹果的Siri作了对比，在雷军的演示中，苹果再次被“完虐”。

　　2018年：1亿台与国内第一

　　雷军在此前的采访中已经定下了2018年的目标：手机出货1亿台，进入世界500强。“我有99%的把握会过1亿台，这1亿台不是很高的目标。”“只要天不塌下来，我觉得99%的可能性能进入世界500强。这个听起来很夸张，但是对于小米今天没有那么难做。”

　　而在日前的小米年会上发表演讲时，雷军还喊出了十个季度内重返国内第一的口号。在2017年中国智能手机市场整体下滑的态势下，这意味着小米要与华为、OV等一线厂商展开激烈争夺战。“我们要以省为单位、以城市为单位、以每个县乡甚至社区网格为单位，寸土必争、血战到底。”

　　这次发布会开场，雷军也再次回顾了小米2017年取得的成绩，他用“极不平凡”四个字来总结。在经历低谷后小米成功逆转，营收破千亿提前完成了目标。不过1亿台和十个季度重返国内第一也意味着，2018年对小米仍将会是“极不平凡”的一年。（张俊）

小米MIX 2S
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