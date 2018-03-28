上海加大电信诈骗打击力度，两个月挽回损失超千万元

澎湃新闻见习记者 杨帆

“环林东路三林路口建行大厅内，报警人妻子的妹妹可能遭遇诈骗，要将钱转出去，不听劝阻”。

2018年1月16日14时45分许，上海浦东公安分局东明路派出所接到上述“110”报警。民警朱锋、顾颍到场后了解到，潜在受害人为一名叫梁某的聋哑人，报警人为梁某的姐夫。

梁某之前将其所有的积蓄共计12万元寄存在其姐姐姐夫处。前几天，她告诉姐姐要将该笔钱拿出，又不肯说明用途，经姐姐的多次询问她才透露要参加网上的一个高额理财产品，半年回报率高达30%。

姐姐和姐夫觉得可疑，便在梁某到银行取钱时，拨打“110”报警，希望公安机关能够劝阻她。民警将二人带至派出所后，因梁某是聋哑人且不认识字，而家中唯一会哑语的姐姐已经赌气不理睬她不肯出面，劝阻工作一下子面临困境。

民警朱锋、顾颍多方联系，请来哑语老师到所后，立即开展对梁某的劝阻工作。晓之以理动之以情，梁某慢慢地打开了心扉，并能和哑语老师渐渐开展互动。

在交流过程中“MBI”三个字一下子引起了民警的注意，这不就是马来西亚的一个以游戏理财MFC为幌子的诈骗公司吗？民警立即上网搜索这个公司，并通过手机百度图文的形式告诉她这个公司已经被中国工商、公安等部门明确认定为传销组织，梁某终于相信自己上当受骗了。

这只是上海公安机关打击电信网络诈骗的一个缩影。

澎湃新闻记者从上海市公安局获悉，1月至2月，公安机关共冻结涉案银行账户405个，同比上升523%；挽回损失折合人民币1242万元，同比上升143.6%。

值得注意的是，电信网络诈骗案件呈现出了一些新特点。警方对记录在案的所有诈骗电话进行了统计，其中以虚假的金融理财信息最为常见，其次是冒充领导、冒充国家机关工作人员、冒充医保社保等机构对被害人进行诈骗。

而且，不少电信网络诈骗团伙将窝点迁至境外，多选择与中国尚未建交的国家和地区，这给破案打击增加了巨大的难度。

电信网络诈骗从很强的随机性和散射性，已发展为针对性相对较强的现状，犯罪分子利用掌握的信息，针对老年人、财务人员、高学历人员、常年海外生活经验人员用不同骗术进行作案，成功率更高。

面对网络诈骗的新特点，上海公安局也有针对性的措施。

对潜在被害人，公安机关将增加社区民警、居委干部回访环节，力争实现“一个当事人两次防阻”；同时针对假冒公检法类案件，通过对涉案电话号码通话对端进行研判，凡是符合犯罪分子作案时段且落地境内的对端号码，均列为潜在被害人予以劝阻。

在打击治理上，市公安局将对社会影响大、作案手法新、团伙人数多等重点电信网络诈骗案件加大打击力度；同时也将加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现等一系列灰色产业团伙的打击力度。

对于木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，公安机关将与国内网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演等方式实现数据加工自动化、线索研判智能化、预警推送高效化，实现打、防、管、控能力的全面提升。