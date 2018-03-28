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中国电信2017年净利润186.17亿元 同比增长3.3%

中国电信2017年净利润186.17亿元 同比增长3.3%
2018年03月28日 12:40 新浪科技
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中国电信2017年净利润186.17亿元 同比增长3.3%
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　　新浪科技讯 3月28日消息，中国电信（00728.HK）公布截止至2017年12月31日的年度业绩。财报显示，其经营收入为人民币3662.29亿元，同比增长3.9%，其中移动业务收入为人民币1805.35亿 元，同比增长4.8%；固网业务收入为人民币1856.94亿元，同比增长3.0%；公司股东应占利润为人民币186.17亿元，同比3.3%，每股基本净利润为人民币0.23元。中国电信将按照相当于每股0.115港元的标准宣派2017年度股息。

　　财报同时披露，中国电信2017年服务收入为人民币3310.44亿元，同比增长6.9%；EBITDA为人民币1,021.71亿元，比去年增长7.4%；EBITDA率为30.9%，比去 年提升0.2个百分点。

　　中国电信移动用户数达到2.50亿户，净增3496万户，其中4G用户数达到1.82亿户， 净增6017万户，4G用户占移动用户比达到73%，手机上网总流量同比上升182%；有线宽带用户数达到1.34亿户，净增1041万户，其中光纤宽带(FTTH)用户数达到1.26亿户，净增2018万户，其中百兆及以上用户占比近50%，实现翻番。天翼 高清业务用户净增2443万户，达到8576万户。物联网业务连接数同比增长超过200%。

　　具体而言，语音业务方面，2017年，受到OTT等移动互联网业务替代的持续影响，语音业务收入为人民币616.78亿元，较2016年下降12.1%，占经营收入的比重为16.8%。其中固网语音收入为人民币222.63亿元，较2016年下降14.3%；移动语音收入为人民币394.15亿元，较 2016年下降10.8%。

　　互联网业务方面，2017年，互联网业务收入为人民币1725.54亿元，较2016年增长14.7%，占经营收入的比重为47.1%。截至2017年底，有线宽带用户达到1.34亿户，净增1041万户。有线宽带接入收入为人民币767.44亿元，与2016年基本持平。移动互联网接入收入为人民币929.61亿元，较2016年增长31.5%，其中手机上网收入为人民币908.65亿元，较 2016年增长33.1%。

　　信息及应用服务方面，2017年，信息及应用服务收入为人民币730.44亿元，较2016年增长9.2%，占经营收入的比重为20.0%。其中固网信息及应用服务收入为人民币520.37亿元，较2016 年增长17.3%，主要是得益于IDC业务、云业务、大数据业务和天翼高清业务的快速发展。移动信息及应用服务收入为人民币210.07亿元，较2016年下降6.7%，主要 是信息查询类等传统增值业务收入下降导致。

　　通信网络资源服务及网络设施出租方面，2017年，通信网络资源服务及网络设施出租业务收入为人民币191.25亿元，较2016年增长7.6%，占经营收入的比重为5.2%。其中固网通信网络资源服务及网络设施出租业务收入为人民币188.35亿元，较2016年增长7.0%。主要是IP-VPN业务和数字 电路服务业务收入良好增长。

　　其他收入方面，2017年，其他业务收入为人民币398.28亿 元，较2016年下降15.7%，占经营收入的 比重为10.9%。移动商品销售收入为人民币267.59亿元，较2016年下降22.7%，主要是随着全网通终端的大力推广普及，通过开放渠道销售的终端数量提升，公司集 采力度减小导致终端销售收入下降。

　　此外，中国电信2017年度资本开支为人民币887.12亿元，同比下降8.4%；自由现金流大幅改善，达到人民币73亿元；截至2017年底，中国电信总资产为人民币6611.94亿元，同比增长1.3%；总债务为人民币1043.77亿元。（建宇）

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