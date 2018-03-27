分析师预测新款iPhone X将降价至899美元

新浪科技讯 北京时间3月27日凌晨消息，加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Market）分析师阿米特·达利亚纳尼（Amit Daryanani）预测，在苹果公司今年将会推出的新款iPhone X中，6.1英寸LCD机型的售价将为700美元起，5.8英寸OLED机型的售价则可能为899美元起。另外，他还预测iPhone X Plus售价为999美元起。

基本上来说，达利亚纳尼预测苹果公司将在整体上把iPhone售价调低100美元。iPhone X售价现为999美元，因此他预测苹果公司将把新款iPhone X降价100美元，从而为iPhone X Plus的售价留出余地。他对6.1英寸LCD机型售价为700美元起的预测也是合理的，因为这是iPhone 8 Plus目前的售价，而这两款机型在规格上很可能是相似的。

凯基证券及其他市场分析机构此前预测，苹果公司将在今年推出三款新iPhone，首先是去年推出的5.8英寸iPhone X的升级版，另外预计苹果公司还将推出配备OLED显示屏的6.5英寸iPhone X Plus和配备LCD显示屏的6.1英寸iPhone X。

在此以前，有些分析师已对苹果公司的产品定价表示担心。上周有报道称，在该公司上调iPhone定价之际，消费者则越来越不愿意花大钱购买智能手机。因此，将iPhone X降价至899美元并提供设计相同但价格较低的LCD机型，可能会为苹果公司吸引到更多用户。（唐风）