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智能手机红利真空期 苹果iPhoneX成最大输家

智能手机红利真空期 苹果iPhoneX成最大输家
2018年03月27日 02:35 第一财经日报
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　　李娜

　　[根据Chang的报告，今年1月到3月，苹果iPhoneX十周年纪念版进行的产量已经被下调到1500万部，比他之前的产能目标预估少了500万部。二季度，他更是将iPhoneX产量目标下调了44%，二季度苹果应该只会生产1000万部左右的新机]

　　iPhoneX并没有给苹果的十周年画上一个完美的句号，相反，自去年年底供应链传出产能调整的消息后，又一分析机构给iPhoneX开出了一份悲观的报告单。

　　近日，市场咨询公司BlueFinResearchPartners的分析师在报告中指出，苹果再次将iPhoneX产量下调，2018年上半年，iPhoneX的产量将减少600万部。

　　Canalys研究分析师贾沫对第一财经记者表示，苹果的iPhoneX手机在经过去年第四季度的热销后，因为其高昂的定价，很难持续强劲的势头。比如在购买能力更强的欧洲市场，很多渠道商反馈iPhone7甚至在一些时间是最为热销的苹果产品。indepthcamera除了在安全性上面给用户带来便利，苹果依旧需要推出更具吸引力的技术来激发用户的购买欲望。

　　iPhoneX再次减产

　　苹果iPhone出货量陷入多年停滞，即便是十周年的“杰作”也无法挽回全球智能手机回落的趋势。

　　市场咨询公司BlueFin在一份报告中表示：“我们在最近的核查中发现，近期苹果再次将生产目标下调，而且下调主要来自iPhoneX。苹果iPhoneX的生产目标下调600万部，曾经苹果为这款OLED设备制定了宏大的生产目标，到目前为止却已经下调7500多万部。

　　不久前，摩根大通分析师NarciChang也对苹果iPhoneX今年上半年的产量预估进行了下调。根据Chang的报告，今年1月到3月，苹果iPhoneX十周年纪念版进行的产量已经被下调到1500万，比他之前的产能目标预估少了500万部。二季度，他更是将iPhoneX产量目标下调了44%，二季度苹果应该只会生产1000万部左右的新机。之前Chang的苹果二季度iPhoneX产能目标预估为1800万部。

　　迄今为止，苹果一直没有公布iPhoneX的销量情况，但从市场反应来看，该款手机也许是近几年苹果手机中卖得最差的一代。目前，美国电信运营商Sprint已经将iPhoneX租赁月费下调一半，对于基本款iPhoneX的18个月租赁合同，Sprint提出的最新每月报价是20美元，而此前租金则为41.67美元。

　　有消息称，预计苹果将在下一季度开始第二代iPhoneX，iPhoneXPlus和iPhoneXSE的试生产，这比往年都要更早。Canalys研究分析师贾沫对第一财经记者表示，对于产业链的影响，类似于已经给三星display带来的挑战：供应商需要重新调整生产计划，并且寻求新的买家以填补产能。

　　贾沫认为，国内厂商如华为、OPPO、vivo和小米在2018年第一季度末也开始追加新的订单，在很大程度上可以缓解供应商的压力。

　　全面屏渐成国产标配

　　除了外围环境以及自身创新乏力等问题，iPhoneX在市场上难以再获消费者青睐的另一原因在于“辨识度”没那么强了。越来越多的国产全面屏手机上市正在侵蚀苹果的市场。

　　据BoyGeniusReport网站统计，目前除了iPhoneX之外，已经有超过20家手机厂商将会采用“刘海屏”的设计，其中不乏我们所熟知的国内外大品牌。

　　对于是否构成专利侵权的风险时，有专家认为更多是“一种借鉴”。第一手机界研究院院长孙燕飚表示，在苹果没出“刘海屏”手机前，国内手机厂商确实不知道怎么在全面屏中集成听筒、摄像头、天线等元器件，只有等到“解剖”了苹果之后才知道怎么做了。但相似并不意味着就是抄袭，因为内部摆放的结构方式并不同。

　　事实上，在创新技术的研发上，国产手机厂商也在加大投入，比如人工智能以及屏下指纹等领域。

　　手机供应链厂商汇顶科技董事长张帆此前在MWC对记者表示，预计屏下指纹技术将会在国产手机中得到量产。他表示，通过五年的努力，目前汇顶的屏下光学指纹方案通过优化光路结构设计，有效消除显示单元显影和强光干扰，从而使得用户在户外阳光下可以快速解锁。

　　目前，对于苹果来说，如何继续保持创新领先是当下需要考虑的重要问题。特别是在智能手机陷入“真空红利”阶段，如何保住华尔街所关心的利润问题。

　　不过，也有分析师认为苹果未来的盈利将会由另一块业务支撑。摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂说，在未来的5年里，苹果50%以上的营收增长将来自于其服务业务。苹果可能不会再依赖iPhone的季节性销售来实现收入的稳定增长。

　　苹果首席执行官蒂姆·库克曾在2016年表示，他预计在2017年底之前，仅苹果服务业务的收入规模就能达到与财富100强公司相当的水平。

苹果iPhoneX
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