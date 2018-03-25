5G预计2019年商用，发展待垂直行业介入

虽然5G将改变社会已成为行业共识，但在探索具体应用和商业模式时仍有诸多困难。

中国IMT-2020（5G）推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤在接受第一财经等记者专访时介绍了5G的最新进展，并希望使社会各界能够高度关注5G发展，并认识到其发展困难。

从5G标准看， 5G独立组网标准将在今年6月正式出炉。产业链方面，王志勤表示，系统设备将在2018年年底预商用，2019年上半年商用； 2019年上半年可能会出现5G手机芯片，到2019下半年将出现5G手机，2020年上半年终端产品将会大规模市场化。王志勤称，根据工信部安排，今年的任务主要是完成第三阶段试验，预计2018年上半年会完成室内测试，2018年下半年完成核心网测试。

对于我国5G的发牌时间，王志勤表示，我国会跟其他国家第一批同步发牌，“从产业成熟的角度看，2019年下半年或和2020年上半年发比较合适。”具体的时间节点，工信部还在讨论。

eMBB场景商业模式清晰

5G的发展实现了从移动互联网扩展到物联网的阶段。3GPP对5G三大应用场景的定义为eMBB、mMTC和URRLLC。其中，eMBB对应的是3D/超高清视频等增强型移动宽带，也是大家所熟悉的移动物联网场景；mMTC和URRLLC都属于移动互联网场景，其中mMTC对应的是大规模机器类通信，而URLLC对应的是如无人驾驶、工业自动化等需要低延时高可靠连接的业务。

王志勤表示，今年6月即将发布的5G独立组网标准能够比较完善地定义eMBB场景，而低时延高可靠的URLLC则只会发布基本版本， 之后会根据车联网等应用，对工厂的不同场景和参数再进行优化。至于mMTC大连接场景，她预计真正开始标准化到等到今年年底。这主要考虑到4G技术能一定程度上满足大连接的市场需求。

增强型移动宽带被认为是早期5G网络面向个人消费市场的核心应用场景，将主要用于两个关键领域：视频和AR/VR应用。根据中国信息通信研究院等机构的数据显示，2016年视频占总移动互联网流量的64%，到了2021年视频占比将达到78%。

王志勤表示，eMBB场景的商业模式非常清晰，只要有好的业务，用户就会买单，因此全球各大电信运营商也会首先在该场景拓展。

不过，有多少用户真正需要用移动网络在数秒内下载高清视频并愿意支付更高的费用？移动互联网领域还有多大空间？此前，爱立信东北亚区首席市场官张至伟在接受第一财经记者专访时表示， 手机的渗透率趋近于饱和，所以要在这一领域继续提升规模，挑战较大。“现在如果没有新的开源收入，就需要在这里做精做专，对人的服务提升，增加服务，进而吸引人们愿意更多付费，这需要巨大的投入。”

另一方面，在可穿戴设备领域，VR/AR主要用于满足视频和游戏体验。据高盛估计，VR/AR技术的市场价值将在2026年攀升至800亿美元。而Gartner则预测，到2021年，VR/AR头戴显示器（HMD）都还不会成为主流，被普通消费者或行业客户广泛使用。

王志勤认为，VR/AR现在发展受限一方面有内容等自身产业生态问题，但4G网速对其发展也有限制，需要5G技术承载。

探索移动物联网应用和业务模式

除了人与人的通讯以外，5G带来的最大变革将是万物互联，并成为数字化转型的使用器。2017年是蜂窝物联网的发展元年，自2013年后，蜂窝物联网市场逐渐起步。到2017年，我国蜂窝物联网用户达到2.7亿，是2016年的接近三倍。

每次无线网络技术迭代，人们都会寻找杀手级应用，对于5G的杀手级应用也众说纷纭。王志勤对第一财经等记者表示，移动通信设备是先导性设备，“有点像过去建高速公路。先把路建上，至于上面跑什么车，路建好以后，车的丰富性自然就会多了。”而且，最终实现的结果和原先设定的目标也会有差异，“比如原来3G提到可视电话，但最终也没有真正火起来。” 因此，业界一种观点认为，要先把路铺好，把5G的产品做好，网络建好。

虽然3G和4G带动了移动互联网，但3G更多是对移动互联网的培育，4G才迎来移动互联网真正的爆发期，“大家有时候会觉得5G也是一个承上启下的技术，它一方面对eMBB可能再做进一步的丰富；对物联网则更多的是起到培育的作用。”但培育期有多长，发展速度有多快则存在很大不确定性，“实际2020年商用的这种5G网络，整个性能可能还是特别适合于eMBB这种场景”。对于低时延高可靠的应用，则仍需要一定的优化工作，这需要分步实施， 到2022年网络性能可能更加好一些。”而5G真正的规模能有多大，是不是能够短时间内找到业务模式？她认为，目前很难下定论，需要到市场和使用阶段。

目前5G备受社会和各个地方关注，但王志勤也坦言，5G真正的发展还有很多困难和问题，“地方政府高度重视5G，已经将其上升到基础设施高度，希望通过它提高生产效率，带动经济发展，但是具体实现需要做很多工作，要提前做好业务对接，让垂直行业介入。”

移动物联网目前分离式、碎片化的问题也阻碍了行业的进一步发展。王志勤称，4G时代只有单一的业务场景，靠技术驱动和ICT技术就能推进行业发展，但5G面向万物互联，首先需要构建一个全新的5G的产业生态。通信行业必须要和各行各业尽早实现对接，挖掘行业客户的些深度需求。同时，技术、解决方案以及业务模式方面也是全新的，“包括一些监管政策、法律法规以及各行业一种运行模式，需要探索时间”。

3月21日，中国信息通信研究院和IMT-2020（5G）推进组共同主办了“绽放杯”5G应用征集大赛行业应用研讨会，希望以此加快5G应用的发展。王志勤对第一财经等记者表示，与目前一出现新创意就能发展新业务的移动互联网时代不同，5G网络时代如何承接新业务仍处于探索阶段，“所以需要提前做好业务的对接工作，使社会各界能够高度关注5G发展，并认识到其发展困难。在资金投入和资源投入方面，能够和各行业尽早互动，因为现在很多工作还出自信息通信自身。”

当天，工信部副部长陈肇雄也提出，要加强跨域协同，创新应用。推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。同时，他提出，要加强试点示范，推广应用。在工业互联网、车联网、智慧医疗等重点领域先行先试，探索形成5G与云计算、大数据、人工智能等结合的综合解决方案。