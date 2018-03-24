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努比亚倪飞：千元机竞争将更加激烈 刘海屏只是过渡

努比亚倪飞：千元机竞争将更加激烈 刘海屏只是过渡
2018年03月24日 04:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月24日凌晨消息，努比亚近日发布了旗下新系列产品V18，主打千元机市场。努比亚智能手机总经理在接受采访时表示，5G到来前，两类产品会有用户需求：创新产品和高性价比产品。今年的千元机市场竞争将更加激烈。

　　硬件配置方面，努比亚V18采用6.01英寸FHD+18：9全面屏，搭载骁龙625处理器，内存方面为4GB RAM+64GB ROM，前置800万像素，后置1300万像素，支持面部解锁，售价1299元。

　　这是努比亚首次推出专门的千元机V系列，主打年轻人市场。倪飞表示，5G到来前，智能手机行业的用户需求比较疲软，从市场调研数据来看，千元左右的智能机还是有比较大的需求。”千元机符合用户这两年的换机需求。性价比高，同时换机成本比较低。这种情况下，千元机市场肯定是兵家必争之地，竞争会更加激烈。“

　　倪飞表示，努比亚希望通过切入千元机市场获得整体销量规模的提升，推进产品成本下降，一方面满足用户需求，更能为公司带来利润。”努比亚高端技术经过几代旗舰迭代已经非常成熟，我们认为这些技术可以下沉到千元左右的产品，也可以为努比亚在这个阶段竞争带来一定优势。“

　　在整体市场下滑的形势下，努比亚除了切入千元机市场寻求用户增量之外，也在加快国际化方面的布局。倪飞透露，今年努比亚的国际化会有东南亚和欧洲两个重点市场。东南亚的机会在电商的逐步兴起，努比亚会考虑通过电商渠道进行拓展；欧洲市场则进入了完全开放的阶段，“但欧洲市场是一个品牌高地，当努比亚在欧洲市场形成品牌认知之后，就能够辐射东南亚和亚太市场。”除此之外，努比亚在北美、印度等地区也在同步布局，主要采用成熟渠道及电商模式。

　　在具体产品方面，此次V18也采用了全面屏设计，不过并未采用刘海屏。倪飞认为，刘海屏是只是一种折中方案，未来这个设计肯定会被过渡过去。“努比亚有刘海屏的计划，但是我们有自己的设计思路，我们的终极目标是做真正的全面屏，只要有机会，就会把刘海去掉或者做小。”

　　除了全面屏，V18也具有人脸识别功能和小牛语音AI技术。不过倪飞认为整个智能手机行业AI技术还处于初级阶段，没有到真正的爆发点，并不能给用户带来非常直观和有效改进的阶段，而努比亚希望通过小牛语音和人脸识别功能做一些提升和改善。（张俊）

努比亚千元机
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