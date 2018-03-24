九大手机厂商共建“快应用”平台　围剿微信小程序

张靖超

3月20日，华为、小米、OPPO、vivo等九大手机厂商共同发布“快应用”标准，并宣布共建“快应用”平台。

据介绍，“快应用”具有“免安装、免存储、一键直达、更新直接推送”四大体验优势，“快应用”将使用户通过手机更容易获取到自己所需的服务。

与微信小程序类似，快应用亦属“轻应用”范畴，而此番九大手机品牌合纵，不少业内人士认为，这是一场硬件商抱团取暖，与软件APP微信抗衡，以挽回预装软件市场的份额。

“快应用不是WAPI，只要手机厂商统一安装就万事大吉。快应用是平台，需要吸引APP厂商支持，意味着需要很大的市场推广及宣传费用。”手机中国联盟秘书长王艳辉在接受《中国经营报》记者采访时称，手机品牌商之间利益诉求不同，因此所形成的联盟关系较为松散，难以抗衡腾讯。

剑指微信

据了解，在手机系统操作界面下，用户不用下载安装，就能实现APP的即点即用。用户可以通过安卓手机的多种入口使用快应用，比如在搜索栏输入想要使用的手机应用名称，之后点开带有“秒开”字样的快应用便可使用操作。例如，在手机搜索栏输入“饿了么”，页面将显示搜索结果，点击带有“秒开”标记的“饿了么”应用便可直接进入。

至于推出快应用的原因，华为方面回复本报记者称，手机厂商看到了目前移动端用户和开发者的痛点，网页缺失很多接口，导致了服务功能无法做到完备，用户性能体验也较差。对于应用而言，一次性下发的特点导致下载安装的等待时间过长，占手机空间较大，使用频率较低。

“即时应用生态发展联盟是由九大主流手机厂商联合发起，通过统一标准让开发者低成本接入，共建快应用生态，为消费者提供更好的体验。”华为方面表示，快应用在研发接口、场景接入、服务能力和接入方式上建设标准平台，以平台化的生态模式对个人开发者和企业开发者全品类开放。硬件厂商有庞大的用户基数，丰富的场景入口，大量的流量扶持计划，快应用让用户、开发者和手机厂商实现三方共赢。

“快应用”的模式，一定程度上被认为对标微信“小程序”。无需下载APP、用完即走，这是轻应用的典型特点。

今年年初微信公开课PRO上公布的数据显示，截至2018年1月15日，微信小程序日使用用户数突破了1.7亿。当微信月活跃用户数超过10亿之际，小程序已经逐渐成长为一个新的分发平台。

此外，据媒体报道，在2017年7月，“微信之父”张小龙曾表示未来2年内，小程序将取代80%的APP市场。“小程序更多是一个开放平台，所有的端口和资源都是平等的。”在记者采访中，腾讯方面这样表达了对小程序的定位。

对于可能会与微信小程序发生的竞争，华为方面表示，快应用生态的建立意在打造一个让用户、开发者和手机厂商实现三方共赢的生态，华为很乐意联合其他友商，并与中国信息通信研究院、电信终端产业协会，共同启动快应用标准和即时应用生态发展联盟，共同探讨快应用生态和未来，实现终端体验的闭环和不断完善，深度发掘终端硬件的能力和潜力， 为终端用户提供最佳体验、高品质的数字云服务，满足用户全场景、多元化的需求。

应用分发之利

“小程序直接影响了APP商店和手机预装软件的分成，而且对于越传统的手机品牌，小程序造成的冲击越大。” 中国电子商务协会网络营销研究中心专家委员唐兴通说。

从盈利模式上来讲，手机应用商店采取和开发者分成、广告的模式。微信生态的踏足，对于部分工具型应用，开发者又多出了一种选择。

唐兴通认为，微信已经在小程序与公众号、APP之间的导流与回流当中，形成了非常稳定的闭环关系；而手机厂商为此不仅失去了应用分发的价值，也被截断了预装和广告营销的红利。为此，手机厂商必须建立一种新的规则重构应用分发机制，这就成为“快应用”推出的根本原因。

另一方面硬件商与软件商的边界在应用分发上变得越来越模糊。于是，在2017年，硬件商与微信的冲突越来越多。

2017年4月，苹果宣布微信内公众号打赏功能被苹果认为符合IAP中解锁交易一项，需要向苹果支付30%的抽成，4月27日晚间，微信突然关闭公众号打赏功能；2017年8月初，腾讯向监管部门处投诉华为，认为华为的相关机型已经涉嫌通过不正当途径获取腾讯的数据，而且还侵犯了微信用户的隐私，而华为则认为产品通过检测，不存在争议。

据《新京报》报道，2017年8月腾讯公司副总裁丁珂在腾讯与华为的冲突发生后，曾称赞了华为的技术实力，称Magic（华为荣耀的一款机型）的本意是好的，从技术上说AI可以带来高效，而引发的争论是两家公司的“理念不同”。

而应用的便捷到达和系统层的整合分发，已经成为所有厂商在推进系统升级时共同选择的一个战略性方向。

“应用的分发无疑是手机厂商想夺回的一大重点。”唐兴通认为，诸多应用的下载已经出现瓶颈，由于“小程序”的出现，原有的这些应用的数据与资源被微信夺走，对于手机厂商而言，流量的大量真空将无法进一步把握用户的使用行为习惯和日常生活中的一些数据，进而无法推动使用体验的升级。

“从技术的角度进一步来看，打开应用程序下一步应该会通过Siri这样的语音交互方式，这也是安卓系统接下来需要突破的一个方向，在这个层面上也会造福于手机硬件商，所以类似‘快应用’这样的平台出现应该是必然的。”唐兴通说。

合纵之患

在3月3日的腾讯媒体沟通会上，马化腾这样表达了对小程序的看法：“我觉得这是意义重大的，小程序撬动的是整个开发者生态，更多人懂这样编程的方式才能在线上线下整合方面开发出非常深入的应用，我觉得这是非常重要的。这对我们来说无疑是一个平台级的，而且含金量比较高的平台产品。”

记者了解到，此前百度、UC浏览器都曾推出“轻应用”，也都是基于Web APP，用户无需下载，直接在上述平台中“添加”即可使用。相对于快应用是手机系统自带的产品，百度或UC的“轻应用”是基于单一公司的客户端，整体流量与用户不够。

“从单个APP的生态来看，轻应用要求这个APP必须有足够多的用户，且用户黏性强、每日打开次数够多、停留时间够长，所以截至目前，只有微信成功了。”唐兴通分析认为，“与微信小程序相比，安卓系统的轻应用打开可以简化一次打开，但是轻应用这种平台产品也是存在生命周期的，所以能否在短期内形成合力，并且推广开来，这是十分关键的。”

但是手机品牌商形成的联盟却不被业内人士看好。

“一个和尚挑水喝、三个和尚没水喝。九个和尚呢？”王艳辉说，“每一家企业占据的市场份额、技术实力、目的都有所不同，这就意味着很难在关键节点上形成合力。”

唐兴通也表达了同样的担忧：“如果按照市场占有率来进行分工，那么仅仅是头部玩家的，对于小品牌而言，将缺乏话语权，但若平等分摊，也很难让大品牌接受。”

对于各方的分工协作、标准的细则，记者曾分别向华为、小米等厂商询问，双方均表示无法予以回复。

对于推广，华为方面则表示，通过开发者联盟的平台，联动线上线下的服务供应商开拓入口场景，实现移动服务精准直达，为消费者带来更加智慧和高品质的应用体验。同时，通过厂商与开发者协同设计共建快应用生态，完善用户产品使用流程，提高用户信息利用效率和开发者业务的转化留存，减少用户冗余操作，更符合用户直觉的服务触达。