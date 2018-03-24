爱立信日子难过：爆发or沉沦的前夜

李正豪

近日，有人在知乎平台上提问，“从爱立信跳槽去华为值吗？”很多人在后面跟帖。其中一个回答特别有意思，“是待在快塌的别墅躲雨，还是去救援船上淋雨？”这一回答中将爱立信比作“快塌的别墅”，将华为比作“救援船”，答案不言自明。

爱立信与华为此消彼长已经持续多年。数据显示，2013年华为营收2390亿元（约合395亿美元），爱立信营收2274亿瑞典克朗（约合353亿美元），华为在营收规模上首次超越了爱立信。据市场研究机构IHSMarkit最新报告显示，在全球移动通信基础设施市场，2017年华为占据28%、爱立信占据27%份额，华为正式超越爱立信成为全球第一。

在此背景下，5G被爱立信视为爆发的关键。爱立信总裁兼CEO鲍毅康在不久之前的MWC 2018（世界移动通信大会）上宣布，“我们为无线网和核心网增加了5G商用软件，使运营商能够从2018年第四季度开始推出5G服务。”鲍毅康还宣布，爱立信已经在全球拿下38项5G合作备忘录，其中也包括一些商业合同。

5G SA（独立组网）标准2018年6月才会完成，爱立信何以“抢跑”？爱立信一位工程师在MWC 2018 上告诉《中国经营报》记者：“爱立信基站已具备5G功能，因此一旦标准正式敲定，运营商就可以通过软件升级的方式，将5G相关功能投入实际使用。”

但国内一位通信专家认为，全球1/2的4G网络和2/3的5G网络都用华为设备，运营商都希望保留老旧网络，“使用同一家供应商的产品，可以省不少钱”，因此不看好爱立信通过5G反超华为。对于华为超越爱立信一事，爱立信方面告诉本报记者：“我们现在也不太确定数据的准确性，正在准备一些资料。”

此消彼长

近日，华为心声社区发布了一份87页的“华为公司人力资源管理纲要2.0总纲（公开讨论稿）”PPT。在这份PPT中，有一张图表清晰地反映了华为30年以来与几家主要友商的竞争关系。

在这张图表中，“华为整体”“华为泛网络”和“华为终端”各以一条实线表示，E公司、N+A公司、Z公司各以一条虚线表示。根据这张图表可以看出，2010年以前，E公司和N+A公司一直领先，2010年以后领先优势逐渐化为乌有；其中，“华为整体”“华为泛网络”“华为终端”大约分别在2012年、2014年、2016年的前后与E公司、N+A公司打成了平手。

另外，值得注意的是，E公司和N+A公司大约在2011年之后都步入下滑的通道，而华为和Z公司一直处于增长通道，只不过增长曲线的陡峭程度不同而已。

尽管华为为避免评价竞争对手使用了字母代号，但熟悉通信行业的人们都知道，E代表的是Ericsson（爱立信）、N+A代表的是2015年合并的Nokia（诺基亚）+Alcatel Lucent（阿尔卡特朗讯）、Z代表的是ZTE（中兴通讯）。

一位通信行业资深人士告诉《中国经营报》记者，华为整体营收2012年已非常接近爱立信，2013年完全超越爱立信，2014年华为运营商业务BG的营收实现对爱立信整体营收的超越，2016年华为消费者业务BG的营收也实现对爱立信整体营收的超越。

该人士的研究资料表明，华为2013年整体上收入392亿美元，超越了爱立信的353亿美元；在华为2014年465亿美元整体收入中，运营商业务BG占310亿美元，超越了爱立信2014年整体营收276亿美元；在华为2016年751亿美元的整体收入中，消费者业务BG占280亿美元，超越了爱立信2016年整体营收260亿美元。

数据显示，2017年爱立信营收255.92亿美元，恰好相当于华为1022亿美元的1/4，大约相当于华为运营商业务450亿美元营收、消费者业务441亿美元营收的1/2多。

华为运营商业务早在2014年就超越了爱立信，为什么IHS Markit的报告显示，2017年华为才超越爱立信成为全球第一？该人士告诉记者，这是因为统计口径不同，运营商业务既包括固网宽带业务也包括移动通信业务，IHSMarkit的最新报告研究的是移动通信设备业务。

日子难过

《中国经营报》记者梳理发现，过去的6个财年，爱立信的营业收入总体上一直处于下滑通道，从2012财年的358亿美元逐步下降至2013财年的353亿美元、2014财年的276亿美元、2015财年的290亿美元、2016财年的260亿美元、2017财年的255亿美元。

特别是最近两年，爱立信的日子尤其难过。因为数据显示，爱立信目前已经连续6个财季亏损，并且亏损额度越来越大。在2016财年Q3、Q4和2017财年Q1、Q2、Q3、Q4，爱立信分别亏损2亿瑞典克朗、16亿瑞典克朗、123亿瑞典克朗、12亿瑞典克朗、44.52亿瑞典克朗、188.47亿瑞典克朗。

爱立信为何表现如此疲软？在连续四个财年没有发生亏损的情况下，2016财年Q3爱立信发生了亏损，在当时的财报中，爱立信表示，“2016年上半年行业环境进一步恶化，影响了第三季度的销售，主要是移动宽带的销售情况。”

在2017财年全年亏损的财报中，爱立信又表示，营收下滑主要原因是中国内地移动宽带投资下滑、LTE设备销售下降以及东南亚、印度、中东和非洲等地区的大型移动宽带项目提前完工。

客观上来说，最近两年，4G网络已经成熟、运营商削减投资规模的确已经成为趋势。以中国为例，2016年三大电信运营商总共削减了804亿元开支，与上年相比的缩减比例达到18.5%；2017年三大电信运营商再次共计削减了462亿元开支，与上年相比的缩减比例为13%。电信运营商不投资，设备厂商当然没法增加收入。

另外，以移动通信市场为例，2013年进入4G时代的中国，在2015年迎来4G投资高峰。公开资料显示，2015年中国移动、中国电信、中国联通分别建设了38万、33万、31万个4G基站，开支达到1956亿元、1091亿元、1339亿元。自此往后，中国三大运营商逐步削减了4G投资。

不过，前述通信行业资深人士认为，行业性的投资放缓不能成为全球领导型厂商“衰退”的借口，因为华为运营商业务在2016年同比增长了24%、在2017年依然同比增长了大约8%，爱立信的“衰退”只能表明其引领全球市场能力的退化。

迫于增长压力，爱立信2016年开始关闭瑞典境内的所有工厂，结束了这家瑞典公司在本土生产产品140年的历史，2017年全球裁员人数更是高达1.7万人，但这些措施并未挽救爱立信的业绩表现。

5G有喜有忧

值得一提的是，尽管爱立信最近几年不断推出开支缩减计划，但在5G上的投入丝毫不亚于任何一家竞争对手，甚至表现得非常激进。

在MWC 2018上，爱立信工程师向记者介绍该公司5G先进性时就提到，爱立信在2014年就发布了全球首台5G移动终端原型。

但据记者了解，那是一个类似家用冰箱大小的庞然大物，在演示的时候需要用一辆手推车来保持“移动性”。

该工程师还介绍，爱立信在2016年就推出了“全球首个5G NR无线设备”的5G基站。

但5G NR国际标准2017年下半年才完成。爱立信还于2018年1月推出首个5G小基站“5G Radio Dot”，希望引领5G风潮。

中国西南地区省级运营商的一位内部人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，反正迫于竞争压力，爱立信在5G上表现得相当激进，颇有毕其功于一役的意味。

该人士还表示，爱立信在MWC上“秀肌肉”，宣称自己获得了38项合作备忘录，实际上对未来5G市场表现并不具备参考价值，一是因为备忘录并没有约束性，二是因为目前大家的合作备忘录都不少，诺基亚是31份，华为是25份，中兴通讯是20多份。

该人士认为，真正有意义的是爱立信与Verizon、T-Mobile两家美国运营商签署了独家合作协议，而且T-Mobile已经宣称2018年将在30个城市建立5G网络，Verizon也明确了2018年下半年将要在美国3~5个市场推出5G服务，这才是爱立信5G真正获得领先的地方。

不过，前述国内通信行业专家认为，截至2016年，全球共计有537个4G网络，华为向超过一半的网络提供设备，在全球90个4.5G网络中，也有59个使用了华为的设备，这些运营商在部署5G的时候，必然会考虑到4G向5G平滑演进、进而最大化4G网络投资价值的问题，因此华为在4G上积累的优势将延续到5G。

该专家甚至还预测，在中国，未来将有1/3的5G网络合同属于华为，还有1/3属于中兴通讯，剩余会让外资巨头争抢，所以5G来临以后，爱立信在中国市场很可能仍然占不到很大“便宜”。