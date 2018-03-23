移动日赚3.1亿 将下调30%移动资费

3月22日，中国移动发布2017年年度业绩。财报显示，公司营运收入为人民币7405亿元，同比增长4.5%；股东应占利润为人民币1143亿元，同比增长5.1%。按照2017年365天计算，移动日赚约3.13亿元。与联通相比，移动营收是联通近三倍，利润是联通的约48倍。昨日在业绩说明会上，移动董事长尚冰表示，将下调移动资费超过30%。尚冰称希望通过薄利多销，力争保持收益基本稳定。

“移动在流量资费上有一定价格弹性”

中国移动董事长尚冰在业绩会上表示，将下调移动资费超过30%。至于移动资费下降比例到底是多少，尚冰表示这跟公司发展策略有一定关系。去年流量资费下降43%，今年应该在30%以上。

不少人都关心，移动资费的下调会不会影响运营商业绩。中国移动总裁李跃回应称，“今年，我们希望在包括提速降费、竞争的基础上，还要实现超过行业平均水平的收入增长，同时我们也在努力控制企业各种资源投入和成本的支出，希望2018年的净利润规模能够超过2017年。”

尚冰表示，提速降费虽然对公司收入和利润增长带来很大压力，但是另外一方面也能促进全社会成本降低，促进整合，创新国家网络强国战略的实施，另外一个角度也给我们带来新的机遇，所以我们会坚决落实这个要求，认真把这项工作做好。尚冰称，中国移动在流量资费上有一定的价格弹性，通过薄利多销，给用户创造更多价值，力争保持收益的基本稳定。

通信专家付亮告诉记者，“从移动发出的财报来看，流量是它重要的收入增长来源，靠这个弥补取消语音漫游费带来的影响，如果今年继续再有一个大幅度的流量资费降低30%，这就意味着流量带不来足够的收入，难以弥补其他领域的收入。这样的话影响就比较大，特别是流量收入已经占比50%的中国移动，如果流量不能大幅度上升，那么它就会处于相当危险的位置。所以它的利润在2018年还不能看好，因为流量降费影响的是它的核心业务。”

移动4G发展势头被联通超越

中国移动财报显示，中国移动通信服务收入为人民币6684亿元，同比增长7.2%。用户方面，移动电话客户达8.87亿户，净增3830万户；有线宽带客户达1.13亿户，净增3506万户。在4G业务方面，中国移动净增4G客户1.14亿户，总量达到6.50亿户，4G渗透率达到73%。移动以64%的份额占据着市场绝对领先地位，但相比一年前已经有了6%的降幅。

联通的4G用户和移动相比有较大差距，4G用户总数约为移动的四分之一。不过混改后的中国联通在4G用户规模上有了大幅提升，去年联通4G用户净增7033万户，总数达到1.75亿户，4G用户市场份额同比提高3.7%；4G用户占移动出账用户比例达到61.5%，同比提高21.9%。

2017年8月，中国联通拉开混改大幕。联通A股公司通过非公开发行、联通集团老股转让的方式，成功引入14家战略投资者。年报显示，2017年联通自由现金流达到人民币492.1亿元，同比提升5.6倍。

受益于公司混合所有制改革引资顺利完成，公司资本实力大幅增强。联通去年主动进攻，率先在国内市场推出首款“不限流量”的冰激凌套餐。与百度合作推出大神卡、小神卡，与阿里支付宝合作推出蚂蚁大宝卡、蚂蚁小宝卡，与腾讯联手推出腾讯王卡，迅速拓宽渠道，加速了4G用户增长。

■ 分析

联通4G增长多为2G、3G用户转移

联通4G发展势头迅猛，对此通信行业专家付亮认为，联通4G新用户增长迅猛，可以理解为2G、3G用户向4G转移。“中国移动和中国电信的4G用户已经上了60%了，中国联通去年实际上才40%。”付亮表示，从数字上看，中国移动4G用户的比例有所下降，因为它之前高速发展，现在发展速度放缓了。

付亮表示，在4G用户的份额上，中国移动远远高于它在移动市场上的份额，这个是没办法持续的，迟早要回调，现在可以看成是一个回调期。目前，还不能看出来给中国移动造成了多大的冲击。

另外他认为，从数据看，2017年中国移动流量资费是0.29元/M，中国联通已经跌到了0.12元/M，在这种情况下，中国移动还有一个很大的下降空间，平均每个用户的流量还很小，才1.4G，离联通的3至4G还有相当大的差距。因此，从数字来看，没必要担心联通冲击移动。

新京报记者 马婧 实习生 杨婷