来源：北京商报

用户猛增 中移动宽带低价效果显现

3月22日，中国移动发布的业绩公告显示，2017年全年营收和净利润双双增长，并呈现出无线上网业务收入占比增加、宽带业务猛增和新业务成效明显等特点。

收入结构改变

数据显示，中国移动2017财年全年净利润为1143亿元，同比增长5.1%；营运收入为7405亿元，同比增长4.5%，其中通信服务收入为6684亿元，增长7.2%，高于行业平均水平，为近六年新高。值得注意的是，中国移动2017年收入结构发生根本性变化，无线上网业务收入占通信服务收入较年度首次超过一半。

随着互联网的发展，语音和短信的使用量逐年减少，上网数据增加。早在2016年，中国移动的流量收入已经超越语音、短信等传统业务，成为该公司最大收入来源。

中国移动曾指出，互联网与经济社会的深度融合带动信息消费需求迅猛增长，积极探索优化流量经营，实现了流量规模和收入的双提升，通过创新经营模式、丰富流量产品和扩大消费规模，公司在降资费、提用量、稳价值之间取得了较佳平衡。

宽带用户猛增

在用户方面，中国移动全年净增家庭宽带客户3495万，占新增市场的75.6%，客户总数突破1.09亿。家 庭 数 字 化 产 品“魔 百 和”客户达5725万。家庭宽带综合ARPU达到33.3 元，较上年增长17.5%。

中国移动近两年在固网宽带上的发展有目共睹。2015年11月，中国移动宣布，以至多328.8亿元人民币收购母公司中国移动通信集团全资拥有的中国铁通固网电信资产。在业内人士看来，中国移动此举是为了快速获得固网宽带核心资源，从而在固网宽带市场争得一席之地。

此外，通过移动业务补贴，中国移动还在全国推出了极为优惠的固网宽带资费套餐，与中国联通和中国电信打“价格战”。比如在固网业务资费高地北京，中国移动就推出了光宽带业务，价格不仅远低于中国联通，甚至比一些民营宽带还要低，非常具有竞争力。

4G业务方面，中国移动净增4G客户1.14亿户，总量达到6.5亿户，4G渗透率达到73%；手机上网流量同比增长121.3%；4G DOU达到1.76GB，4G ARPU达到66.4元。VoLTE高清语音商用服务进展良好，VoLTE客户总数达2亿。4G基站总量达到187万个，覆盖全国99%的人口。

新业务成效明显

此外，中国移动家庭市场和政企市场收入贡献加大，数字化服务收入实现良好增长。总连接规模达到12.29亿，其中移动连接8.87亿，有线宽带连接1.13亿，物联网智能连接2.29亿。在政企市场方面，政企客户总数达到602万，集团通信及信息化收入市场份额超36%，年收入超亿元的行业应用达到9项，客户规模和收入份额实现双提升。

在新业务市场方面，拓展成效明显。物联网智能连接数净增1.26亿，规模达到2.29亿。和视频业务的收入增幅达到67.2%，手机支付业务和包交易额超过2.1万亿元。北京商报记者 石飞月