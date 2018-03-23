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美银美林：苹果开发可折叠屏幕iPhone 2020年推出

美银美林：苹果开发可折叠屏幕iPhone 2020年推出
2018年03月23日 21:43 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月23日晚间消息，投资银行美银美林今日发布报告称，苹果公司（以下简称“苹果”）将于2020年推出可折叠屏幕iPhone。为此，美银美林继续维持苹果股票“买入”评级，同时维持220美元的目标股价不变。

　　美银美林在报告中称：“我们的调查结果显示，苹果正与亚洲供应商合作开发一款可折叠屏幕手机，预计于2020年上市。这款手机的屏幕展开后尺寸扩大一倍，可作为平板电脑使用。”

　　美银美林分析师瓦姆西·莫汉（Wamsi Mohan）还称，苹果今年将推出的新iPhone与去年iPhone X在外观上不会有太大变化，只是屏幕尺寸有所不同。根据媒体之前的报道，苹果今年将推出三款iPhone，其中两款采用OLED屏幕，屏幕尺寸分别为5.85英寸和6.46英寸。而另外一款采用LCD屏幕，屏幕尺寸为6.04英寸。

　　当前，业界普遍认为，可折叠屏幕将是智能手机行业的下一个重大创新。去年12月曾有报道称，三星将于2018年推出可折叠屏幕手机Galaxy X。但业内人士认为，由于面临诸多技术挑战，三星2019年推出可折叠屏幕手机的可能性较大。(李明)

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