中国联通副总裁韩志刚离职 跳槽新华三出任联席总裁

运营商世界网 杨璐/文

近日，运营商世界网获悉，中国联通副总裁、网络发展部总经理韩志刚离职，将赴新华三履职，出任新华三联席总裁，中国区常务副总裁，兼运营商事业部总经理。

据了解，韩志刚自2003年起便在联通工作，历任中国联通总裁助理、中国联通副总裁等职务，同时先后兼任过中讯设计院院长、联通网络发展部总经理。在联通十几年的工作经验让他对运营商及通信领域的管理掌握得十分熟悉，资历、人脉也是相当深厚，但其实，韩志刚更是一位专家型领导。

1982年韩志刚毕业于南京邮电大学，2001年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾完成全国数字同步网一期、全国No.7信令网、全国GSM网和全国移动骨干网、中国移动智能网一、二期等国家高新技术工程设计获部级以上奖励6项。撰写《电信工程设计手册（电信交换）》、《SSP在省内智能网建设中的方案讨论》、《省内智能网组网的问题》等数篇论著，是中国知名的通信网络专家之一。

上世纪90年代，韩志刚进入邮电部设计院，1999年改名为信息产业部设计院，2000年归中央企业工委领导，并由事业单位改为科技型企业，并改名为中讯邮电咨询设计院。这段时间，韩志刚历任院副总工程师、副院长、院长等职务。

后来，随着中讯邮电咨询设计院并入联通，韩志刚也成为了联通的核心骨干。此番离职进入新华三，而且是负责运营商业务，想必是会帮助新华三大力提高业务水准的。大概一年以前，新华三遭遇高管离职风波，新华三的业绩也受到一定影响，这次请韩志刚入营一定是看准了他的行业资历和能力。

附韩志刚简历

1982年毕业于南京邮电学院，同年参加工作，教授级高工，国家级设计大师。1997年被评为郑州市跨世纪学术技术带头人

1999年至2002年，韩志刚先生曾历任信息产业部邮电设计院副院长和院长职务。

2001年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

2002年至2008年，韩志刚先生曾历任中讯邮电咨询设计院院长、党委副书记、董事长兼总经理等职务。

2004年当选郑州市第十二届人大代表

2006年起就职于中国联合通信有限公司，历任中国联通网络技术研究院院长、通信建设公司执行董事、总经理等职务。

2009年起任中国联合网络通信有限公司副总裁，后兼任中国联通网络建设部总经理。

2009年获得香港理工大学工商管理博士学位

2018年从联通离职，任新华三联席总裁