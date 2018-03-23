美司法部督促联邦法官反对AT&T收购时代华纳

新浪科技讯 北京时间3月23日凌晨消息，本周四，特朗普政府督促一名联邦法官阻止美国电信巨头AT&T850亿美元收购时代华纳的计划，并表示该交易会使得AT&T拥有一把用来损害竞争、提升价格的“武器”。

在这起近年来最受关注的美国反垄断案件的开庭陈述中，美国司法部律师克雷格·康拉斯（Craig Conrath）表示该交易将提升消费者所需支付的电视订阅费用，消费者每年需要多交4亿美元的费用，即每人平均每月多交0.45美元的电视订阅费。

AT&T的律师丹尼尔·彼得罗切利（Daniel Petrocelli）则在他的开庭陈述中对司法部的说法表示了反对，称其陈述“偏离事实”。

丹尼尔表示该收购交易事实上将使得每月电视订阅费用降低50美分，并引述了司法部专家有关该交易将影响未来电视订阅费用的陈述中的诸多错误。

而司法部律师康拉斯则指出，一旦此交易达成，AT&T将有权使用来自电影和电视节目制造商时代华纳的全部内容，还包括时代华纳旗下的Turner部门的内容，此举将阻止创新。康拉斯补充说，该合并交易将伤害到9千万美国电视订阅用户。

康拉斯向联邦法院法官理查德·莱昂（Richard Leon）称：“这将是一把损害竞争的武器”，该联邦法院法官预计将在未来六到八周后的庭审中终结这个案件。

康拉斯补充道：“时代华纳将成为AT&T的一把武器，因为AT&T的竞争对手们也需要时代华纳。”

AT&T律师丹尼尔则表示：“不能履行他们的举证责任（burden of proof），他们并不能证明该交易将损害竞争”。而丹尼尔称，该收购交易是为了与科技公司，比如Alphabet、亚马逊更好地竞争，这些科技公司们正在改变消费者收看电视的方式。

丹尼尔还说，合并后的公司将能更好地使用用户的数据来做精准广告投放。类似通用汽车和万事达卡这样的公司将为高质量广告支付更多的费用，而消费者则只需支付比以前更少的费用。

去年十一月，美国司法部向法院起诉拥有2500万付费电视订阅用户的AT&T，试图阻止此次收购时代华纳的交易。AT&T表示该合并交易将通过提升效率使消费者获益。（小宝）