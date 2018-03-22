中国移动2017年净利1143亿元 今年将降费30%以上

资料图：中国移动展台。中新网 吴涛 摄

中新网客户端北京3月22日电(记者 吴涛)22日，中国移动发布的2017年业绩报告显示，其全年营运收入7405亿元，较上年上升 4.5%；净利润达1143亿元，同比增长5.1%。

对于业绩说明会上，媒体“今年降费具体计划，时间上一次性降费还是逐渐实现？”的问题。

中国移动高管表示，流量资费还是有一定的价格弹性，通过薄利多销等，力争把收入保持健康稳定。到底是下降30%，还是多少？这和竞争、公司发展策略有一定关系，判断30%以上。

2018年政府工作报告提出，“取消流量‘漫游’费，移动网络流量资费年内至少降低30%”。日前，中国移动已表示，全力以赴、抓紧推进取相关措施要求落地实施。

应对网络提速降费需求，中国移动2017年推出多项措施，全面取消了手机国内长途和漫游费，大幅降低了中小企业互联网专线接入资费，降低国际长途通话费，各项措施累计惠及7.7亿人次。另外，手机上网流量资费同比下降了43%。

中国移动称，公司将落实国家提速降费要求，鼓励客户提升通信服务业务使用量，薄利多销，长远看，这些将促进公司转向流量经营以及数字化服务转型的步伐。

另外，中国移动在财报中还透露，将牵头完成5G网络标准制定，持续增强创新驱动力，以5G为契机，加快网络转型。(完)