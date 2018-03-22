苹果二季度提前试产新iPhone 避免重蹈iPhone X覆辙

新浪科技讯 北京时间3月22日晚间消息，来自台湾IC设计厂商的消息称，为了避免去年iPhone X出现的生产瓶颈问题，苹果公司(以下简称“苹果”)今年将提前于第二季度试产新iPhone，以确保上市后的供应量。

今年秋季，预计苹果将发布三款新iPhone，分别为5.8英寸的iPhone X更新、6.5英寸的iPhone X Plus，以及一款低端的6.1英寸LCD版iPhone。这三款iPhone将全部支持Face ID面部识别功能。

去年，正是因为Face ID使用的3D面部识别传感器零部件出现生产瓶颈，导致iPhone X初期供货十分有限。很明显，苹果希望今年能避免该问题。

有报道称，去年iPhone X的试产在8月底才刚刚启动，而正常情况下应该在7月份就完成。今年，由于三款iPhone全部采用面部识别功能，苹果必须要确保相关零部件的充足供应。

知情人士称，近期2018年新iPhone的零部件订单并未出现显著增长，但上游和下游iPhone供应链厂商均对今年的订单形势表示乐观。如果苹果能在第三季度早期开始提供今年的新款iPhone，则零部件供应商的营收会在第二季度出现增长。

知情人士还称，当前iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X的销量低于预期。(李明)