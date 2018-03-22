金立回应20亿债券发行终止：与融资重组无关

新浪科技讯 3月22日下午消息，针对金立20亿债券发行终止的消息，金立方面回应称，此事为去年公司自行中止项目，与融资重组无关。

有媒体从上交所公司债券信息项目平台查询到，深圳市金立通信设备有限公司2017年非公开公司债券已于3月16日前终止。该债券由九州证券股份有限公司担任承销商，拟发行金额为20亿元。

去年底，金立陷入供应商欠款和资金链紧张传闻。今年1月中旬，新浪科技发现金立公司在深圳和上海等地陷入了多家供应商的诉讼，同时刘立荣持有的多家金立公司和关联公司股权遭遇法院冻结。今年1月底，刘立荣在接受证券时报采访时对此事进行了回应。对于资金链问题，刘立荣称金立将分三个步骤来解决，首先引入合作伙伴，确保生产与销售；第二，引入战略投资者，补充资金；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。

此前有传闻称，海信将接盘金立，金立可能成为海信的国代，不过金立方面否认了此消息。“金立正在洽谈融资，但肯定与海信无关”。

对于20亿债券发行终止，金立方面也称此事为去年公司自行中止项目，与融资重组无关。不过目前金立方面仍旧未有重组融资方面的正式消息对外公布。(张俊)