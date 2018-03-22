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华为回应百思买停售：尊重选择 安全为业界最高标准

华为回应百思买停售：尊重选择 安全为业界最高标准
2018年03月22日 16:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月22日下午消息，针对美国电子产品零售商百思买将停售华为手机的消息，华为方面回应称，理解并尊重其选择，并称华为手机在安全、隐私和工程等方面达到业界最高标准，希望能够获得美国消费者的信任。

　　今日据外媒报道，有知情人士称，美国最大的电子产品零售商百思买已停止从华为采购新款智能手机，并将在未来几周内停止销售其产品。这位知情人士说，百思买决定结束这段合作关系。

　　华为方面回应称，非常重视与所有合作伙伴的关系，充分理解并尊重其选择。华为的一位发言人对外媒称，百思买是一个有价值的合作伙伴，但“依据公司政策，我们不会公开讨论合作关系的细节。”

　　“我们在美国销售的产品达到了安全、隐私和工程等方面的业界最高标准，我们的产品和解决方案被世界170多个国家的主要运营商、财富500强公司和数亿消费者所使用，我们在全球价值链上赢得了合作伙伴的信任。”该发言人进一步补充道。

　　作为全球第三大智能手机制造商，华为一直试图打开美国市场。美国智能手机市场中，运营商渠道占据大头，华为此前一直通过线上和公开市场销售手机。此前华为原本计划在今年1月的CES上宣布与AT&T就Mate10 Pro智能手机的销售达成伙伴关系，但外媒称迫于政治压力，AT&T取消了这一合作计划，Verizon随后也停止了销售华为手机的计划。

　　华为消费者业务CEO余承东在CES演讲时对此表示，如果没有华为这家全球第三大手机厂商的产品，美国消费者就无法获得最优质、最大胆的选择。“大家都知道，美国市场有90%多的智能手机都是通过运营商的渠道销售的。这对我们来说是巨大的损失，对运营商同样如此。但消费者的损失更大，因为消费者得不到最好的选择。”(张俊)

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