中兴在中国成立独立终端公司 称三年内成为主流品牌

新浪科技讯 3月22日下午消息，中兴通讯今日宣布，为加强手机业务在中国公开市场的拓展，成立中兴智能终端有限公司，中兴通讯终端CEO程立新担任董事长，中兴通讯原中国区总经理白波任中兴终端中国总经理。

中兴通讯方面表示，凭借5G窗口为契机，以消费者为导向，中兴终端中国将创立全新、高效的手机销售模式，更好地适应中国手机市场的运作特点。

中兴通讯终端CEO程立新表示，今年是中兴手机20周年，作为中国最早的自主手机品牌，中兴通讯一直重视本土市场，并视为中兴业务发展的根基市场。他透露，中兴通讯将在产品、渠道、品牌、人才等资源给予中兴终端中国全力支持，目标是三年内成为国内手机行业主流品牌。

渠道方面，中兴终端中国设计了全新的手机销售模式，通过建立合作伙伴战略联盟，实现资源与能力的互补，达成消费者、渠道、厂家三方共赢。

在品牌方面，中兴通讯将进行持续的资源投入，通过消费者易感知的方式，传达中兴通讯终端产品的品牌特质。

在人才方面，首先通过更有竞争力的激励措施，激发现有员工的积极性，同时面向行业积极引进优秀人才，尤其具有B2C市场运营经验的高端专业人才。

程立新认为，5G来临前中国智能手机市场将处于寒冬，整体需求下滑，手机品牌也将面临重新洗牌的局面，中兴通讯在技术、资金、5G及全球化方面的优势将让中兴手机迎来新的发展机遇。(张俊)