中国联通与苏宁达成战略合作 合作打造智慧零售门店

新浪科技讯 3月22日下午消息，中国联通与混改战略投资者苏宁易购集团股份有限公司于近日签署了战略合作协议。根据协议，双方第一阶段计划在全国选择一批联通营业厅，由苏宁输出供应链能力、门店运营管理能力、用户服务能力等零售综合能力，将其转型升级为全新的智慧零售门店。

中国联通表示，在大数据合作方面，双方将重点围绕征信产品和精准营销展开合作；在金融领域，将加快第三方支付的相互打通，且在涉及供应链金融、对公存款和延保业务等方面，双方在下一阶段都将有具体的合作动作落地。

而针对目前市场上的最新技术和领域，中国联通与苏宁也将携手入场。此外，双方还将共同筹划成立联合技术实验室，共同研究5G技术在智能家居、车联网等方面的应用。

在签约仪式前，联通董事长王晓初与苏宁董事长张近东进行了会谈。王晓初对苏宁智慧零售的发展给予了充分肯定，尤其是对苏宁目前正在大力推进的以苏宁小店为代表的社区零售表现出了浓厚的兴趣。

张近东表示，与联通的战略合作是推动苏宁智慧零售发展的重要组成部分，在门店、大数据、内容、技术等方面，双方都存在广阔的合作机遇，伴随着联通混改的持续深化，苏宁将积极参与到更深的战略合作层面上来。双方还重点讨论了内容合作的战略，包括移动端视频内容和TV端视频内容，苏宁旗下PP视频、PP体育拥有庞大的内容资源，可与联通沃+视频、畅视等平台对接合作。

据悉，苏宁是中国联通混改引入的重要战略投资者之一，本次协议也是中国联通与参与混改工作的战略投资者签署战略合作框架协议之一。（韩大鹏）