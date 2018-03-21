工信部副部长：推动5G与实体经济深度融合

中国工业和信息化部副部长陈肇雄21日在“绽放杯”5G应用征集大赛行业应用研讨会上讲话。 钟欣 摄

中新网北京3月21日电 (记者 刘育英)中国工业和信息化部副部长陈肇雄表示，在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。

由中国信息通信研究院和IMT-2020(5G)推进组共同主办的“绽放杯”5G应用征集大赛行业应用研讨会21日在京召开，正式启动大赛系列分站活动。陈肇雄在研讨会上做上述表示。

陈肇雄指出，5G作为新一代移动通信技术的主要方向，将在4G基础上增强移动互联网业务，并扩展到物联网业务，开启万物互联、深度融合、引领变革的发展新阶段。此次举办5G应用征集大赛，面向全社会广泛征集5G特色应用，将对加快我国5G应用的发展产生积极影响。

陈肇雄在研讨会上提出三点建议：一是加强跨域协同，创新应用。推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。二是加强政策支撑，服务应用。推动跨领域的标准战略合作，加快融合新兴应用领域法规制度建设，促进各领域信息资源开放利用。三是加强试点示范，推广应用。在工业互联网、车联网、智慧医疗等重点领域先行先试，探索形成5G与云计算、大数据、人工智能等结合的综合解决方案，形成一套可复制、可推广的经验方法。

本次行业应用研讨会是大赛系列论坛第一站，组委会在2018年3月至4月期间将陆续在北京、重庆、广州、鹰潭等城市举办无线医疗、云VR、车联网、工业互联网、物联网开源平台等分站活动。(完)