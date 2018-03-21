李楠：魅蓝不用小鲜肉代言 新零售和IoT是今年新机会

魅族科技高级副总裁、魅蓝总裁李楠

新浪科技讯 3月21日晚间消息，魅蓝今日发布E系列新品魅蓝 E3。魅族科技高级副总裁、魅蓝总裁李楠在接受采访时表示，魅蓝在2018年的营销策略上会偏向保守，不会邀请小鲜肉代言。此外，他认为在智能手机行业面临下滑的态势下，新零售和IoT将会是厂商们的新机会。

魅蓝E3采用5.99英寸的全面屏设计，配合侧边指纹识别。搭载高通636处理器，标配6GB运存，前置800万像素摄像头，后置1200万+2000万像素的变焦双摄，售价1799元起。

目前，不少手机厂商先后推出了类似iPhone X的齐刘海设计的全面屏产品。魅蓝E3为什么没有采用？李楠表示，一方面目前为止在这个价位上没有厂商发布过齐刘海产品；另一方面，魅蓝对全面屏的发展方向有两个判断：一是iPhone X代表的方向，足够好的前摄和体验足够好的面部识别，“齐刘海毫无疑问是丑的，这种全面屏的发展方向最终还是会去掉刘海的。”二是去掉刘海的方式，采用四边框等宽的全面屏，但前摄就会比较弱，还要解决指纹识别的问题。李楠认为，两种解决方案到来之前，最优的选择其实不是带刘海，可能是无刘海的侧面指纹解锁。面部识别和屏幕下指纹目前魅蓝在技术和成本上还未准备好。

在营销上，李楠也透露了魅蓝在2018年的大致策略。他表示，对于手机厂商来说，投入的营销费用跟销售额会有一个比例关系，3%是保守，10%是激进。一旦超过10%的品牌便会出现问题。“在3%到10%的范围内去做激进和保守的选择，一般不会出太大问题。魅蓝一直很保守，我们几乎是贴着底线在跑。”

在整体保守的营销策略下，李楠表示魅蓝不会选择邀请小鲜肉代言，而未来不会排除发布会的“演唱会”形式，“有可能请一些不一样的艺人，这些艺人的出场能够为我们的产品做出贡献，这是最理想的状态。”此外，魅蓝E3此次也采取了与魅蓝note6的航海王定制版类似的IP合作的方式，联手中航文化推出了魅蓝 E3 歼-20 定制版。李楠认为，相比小鲜肉形式的IP，军事主题的IP会更具差异化。

此外，2017年的中国智能手机市场出现了大幅下滑的态势，2018年可能会延续这个趋势。有机构报告认为，在2020年5G商用之前，中国智能手机市场将会面临一段时期的真空期。李楠则认为，在5G来临之前，新零售和IoT将会是手机厂商的新机会。

魅蓝每款产品发布的时都会搭配配件、生活用品等，比如此次魅蓝E3发布的同时还推出了旅行箱、移动电源、数码收纳包、可变形颈枕、冰敷眼罩五款产品，一方面吸引女性用户，另一方面则是完善魅蓝的IoT产品品类。

李楠表示，虽然目前手机的线下渠道在慢慢衰弱，但与此同时，Shopping Mall的势头在迅速上涨，新零售会是手机行业的一个新风口。李楠还透露，2018年是魅蓝线上持续增加的一年，产品也会匹配，电商业务会有增长，不过他坦言线下的渗透率仍然会是大头，“我认为电商大概占到30%到40%，但是线下仍然有60%。”

而在线下方面，魅蓝将会在完善自身产品品类的同时，再补充一些第三方品牌的产品，将专卖店升级为品类丰富的数码3C零售店，“这种Shopping Mall式的数码3C零售店今年大家应该能见到。”(张俊)