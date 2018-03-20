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分析师：iPhone X高售价正在伤害苹果 不能再涨了

2018年03月20日14:28  新浪综合   收藏本文     

　　来源：威锋网

　　iPhone X高达999美元的起售价格曾经被很多分析师抨击，他们认为过高的售价会吓退很多潜在用户，但最后的结果并不如此，凭借iPhone X的高利润，苹果上季度的财报相当好看。但是老话说得好：时候未到。最近，iPhone X的高售价正在为苹果带来越来越多的麻烦。

　　分析师Jeffrey Kvaal进行了一次需求调查，结果显示在2018年，iPhone的市场需求不会出现明显的改善，而供应链产能的不断下调也意味着现在iPhone X的需求滑坡依然没有到底。根据本月花旗银行的预测，iPhone X本季度和下季度的出货量将会是1400万台和700万台。

　　这一点在美国AT＆T的大型活动中体现得尤为明显，AT＆T最近举办了“iPhone X买一赠一”的活动，但是用户反映并不太好，甚至在活动开始两周后，不少用户选择了退款。

　　不过市场的疲软并不只存在于iPhone身上，Kvaal引源韩国媒体的数据称，三星S9系类的预购量甚至同比下降了30%。而最近中国手机厂商一改此前冲击高端的做法，将产品重点都放在了中端市场上。一切数据和现象都表示，使智能手机平均价格上涨或许并不明智。

　　但是现在，iPhone的平均售价已经从2016年的645美元上涨到了现在的742美元，联系到iPhone的销量不断下滑，Kvaal认为两者之间是有必然联系的：“市场可能不再容忍不断上涨的平均售价。”

　　总的来说，iPhone X此前的销量虽然未及预期，但是高利润率依然支撑了苹果的财报，然而现在市场对价格越来越敏感，iPhone X的需求也在下降，苹果本年度的财报将会遇到危机，据悉，该公司的全年销售预测增长率已经从3%下调到了2%。

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文章关键词： 苹果iPhone X价格

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