vivo管理层:市场和技术存两大趋势 AI长期目标是10年

vivo产品经理韩伯啸接受采访

新浪科技讯 3月20日上午消息，vivo正式推出屏幕指纹手机X21，同时发布了人工智能新品牌形象Jovi。此外，X21还添加了快应用的免安装App，称一年内可免安装的App将达到5000个。

据vivo官方介绍，X21屏幕为6.28英寸，采用19:9比例Super AMOLED材质全面屏，屏占比达到90.3%。背面采用四曲面3D玻璃“极光微弧”设计。此外还采用了正面屏幕指纹技术，无任何可视物理结构，不用在背部挖槽开孔。

在媒体沟通会上，vivo产品经理赵典和韩伯啸对一些热点问题进行了回应。

赵典表示，在平价指纹技术的背后付出过很多努力，反复调试时间长达一年之久，目前该版本已相对成熟。而人工智能算法的加入，也将让流畅度和解锁成功率大幅提升。

产品经理韩伯啸表示，目前，市场和技术存在两个共同趋势，一个是现有消费力的升级，主力会逐渐转移到年轻人身上，该群体其实对vivo品牌来讲是机遇。同时在技术方面，明年会进入5G时代，以前的智能逻辑无法持续支持，必须引入人工智能。此次和高通合作，主要是对原有的图像处理器、计算处理器及GPU等做了神经网络式的运算提升。

“AI需要算法，但技术的支持并不是一家能够完成的”，韩伯啸强调，目前很多团队都是用自家的想法去写AI模型做AI训练，实际上，这个流程必须要整个行业去共同完善。

韩伯啸认为，vivo对于人工智能的中长期目标是3至10年，而此次新推出的品牌形象Jovi，也会朝着长期目标发展。而在初期阶段，Jovi主要从事一些助理工作，“人工智能得以私人助理的形象出现，让你减少生活中的烦恼、少考虑一些周边的杂事”，例如订机票，告知路况车况等信息。

此外，外界还猜测该产品将推出Plus版。

韩伯啸明确表示，目前vivo产品没有Plus的计划，因为6.7寸的屏幕尺寸已经超越了一般人的接受范围。

在发布会演示阶段，韩伯啸称所有的App可以免流量下载、免安装使用。他进一步解释称，该项目是安卓国内9家大厂商联合发起的，“为什么很多人对安卓体验会有诟病？因为安卓第三方管理比较混乱的”，韩伯啸称，虽然在使用上不如本地App功能完整，但体验方面接近本地App，“大部分应用都不用再下载了，这个功能蛮神奇的”。

该功能是否对标微信小程序？

“我觉得应该没有这么针对”，韩伯啸强调，微信主要服务于个人，而免流量App更多是偏向传统的大型厂商，同时也可对程序商的流量有所提升。（韩大鹏）

以下为部分采访内容：

问：Jovi是初代的人工智能模型，它未来迭代和演进路线如何？

韩伯啸：我们可能在3-10年中长期的目标是让AI成为未来万物互联，人通过手机与自己身边所有环境和数字世界重新建立桥梁的关键，就是要靠AI去处理这样大的数据，这是未来的长期目标。未来Jovi会往这个方向发展。

短期的话，它首先是以利用现有的人工智能模型和长期做智能手机这么长时间来对于消费者的理解、对于消费者需求的研究，初步做的主要是助手这些事情。我们现代人生活非常繁忙，不可能每个人都配一位私人助理，人工智能首先得以私人助理的形象出现，慢慢地它更多地介入你的生活，你会觉得离不开它然后逐渐成为未来人与世界和人与数字交流的核心。初期来看还是处于私人助理，让你减少生活中的烦恼、少考虑一些周边的杂事，不用总想着明天怎么订票、订票的时候会不会有问题或者路上会不会碰到什么样的车况，先帮你解决小的事情让每个人生活更自在一些，这是短期的计划。

问：为什么vivo一直没有两倍变焦？

韩伯啸：因为两倍变焦效果不好，变焦做起码3-5倍的。两倍变焦的效果在卖场里面测试消费者没有感知，跟普通的没有差异，我们行业里面做了这么多都是拿数码变焦去delay光学变焦。对我们来说在光学范围内2倍变焦确实效果不好，当有些时候效果达不到特别好的地步的时候，大家可能更关注2倍变焦像素比较高，我们觉得应该拿出一个更成熟的、对消费者来讲有更值得他为这个东西去买单东西的时候，才去做这样的一件事情。

问：Plus版什么时候有？

韩伯啸：第一个问题赵典已经讲过了，目前vivo产品没有Plus的计划。从我们的受到5.2寸到5.5寸的市场份额包括同行在Plus的市场份额都越来越少了，后来到18：9的Plus现在再出一个5.8的握感19：9的Plus，估计屏幕尺寸在6.7寸左右，虽然说握感OK但是屏幕超越了一般人要的范围。过去觉得6寸算是巨屏了，但这块的产品大部分都已经被中间主力产品吸引到了，我们行业里面有一些还在PLUS的产品握感在5.2左右，PLUS产品握感是5.5-5.6，也就是说他们的PLUS跟我们标准版本的尺寸差不了太多。真的在5.8-6.0PLUS的握感尺寸现在会变成19：9的6.7甚至更高的产品，基本上行业里面会越来越少。

问：免流量下载、免安装使用App，这个功能是怎么实现的呢？

韩伯啸：这个其实是安卓国内9家大厂商。我们不会把这个功能归功于我们自己，确实从去年开始筹备的，我们几家大家一起合作改变安卓市场的生态。大家也知道为什么很多人对安卓体验会有诟病，因为安卓第三方是管理比较混乱的，大家希望把安卓第三方能够让消费者体验更好的方式呈现给大家。其实明年会有，包括名字可能也不叫免安装应用，没正式发布之前网上有些信息，我们也不方便用联盟官方的名字在这里。它用起来虽然说它不像本地App那么完整、那么多功能、那么多界面，但是它包含主要功能的情况下用起来跟本地App的体验很像，不会载入很长时间，整体的运营程序还是有很大差异的。

问：这个功能是不是对标微信小程序的？

韩伯啸：我觉得应该也没有这么针对，微信很多是服务于个人的。我用过小程序、我们自己也尝试建立过小程序，很多是服务于个人的，各种各样的开发商。我们这个应用更多是偏向于传统的大型厂商。这个应用其实是挺好的，如果用了的话对程序商是很好的帮助、对他流量提升很好，但就是因为要下一个东西我不想下了，对更多厂商来讲追求日活量、追求更多更好的服务被消费者所使用是有帮助的。