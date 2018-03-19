吴强:中国进入后智能手机时代 OPPO将在四个维度改变

OPPO副总裁吴强

新浪科技讯 3月19日下午消息， OPPO今日正式发布全面屏新品R15以及R15梦镜版。OPPO副总裁吴强在演讲时表示，中国智能手机市场已经进入 “后智能手机时代”，2018年OPPO将从科技创新、品牌升级、市场布局和产品观四个维度寻求改变。

OPPO R15采用异形全面屏设计，搭载ColorOS 5.0，6GB+128GB内存组合，拥有星空紫、梦镜红、雪盈白、热力红四款配色。售价2999元起，即日起开放预订，并于4月1日正式公开发售。

媒体沟通会上，OPPO副总裁吴强援引IDC数据显示，OPPO在2017年销量达1.118亿部，相比2016年取得12%的销量增长，在全球智能手机市场位居第四。他同时在演讲中阐述了对当下手机行业的思考以及OPPO 2018年的发展方向。

他表示，从去年第四季度开始，整个行业弥漫着相对悲观的消息，比如技术创新遇到瓶颈，消费者的换机周期越来越长，整个行业的规模在逐步下滑等等。GFK的一份报告将其定义为 “红利真空期”，即在5G、人工智能这些前沿技术进入成熟商用阶段之前的空置期。

吴强则认为，这种形势下，中国智能手机市场已经进入 “后智能手机时代”，呈现三大特征：一是T型格局已定，竞争者更少但是更强大；二是基于用户核心需求的技术创新趋缓，消费者换机动力不足；三是竞争全球化成为必然。

“后智能手机时代下，OPPO最大的对手是自己，这要求我们的战术和打法要因时而变，做到‘无可亦无不可’。2018年，OPPO的关键词就是‘改变’，将从四个维度开展循序渐进的突破，这当中充满挑战，但是我们充满信心。”

具体而言，这四个维度包括科技创新、品牌升级、市场布局和产品观。

创新方面，OPPO称将进一步提升科技创新实力，将“研究”与“开发”并举，在产品开发的同时加强对前沿技术的探索。为此，OPPO即将成立研究院，下设6大研究中心，一方面在全球球招募顶级的技术专家，另一方面也在积极和领先科技公司合作，加速关键技术的布局。

品牌方面，2018年OPPO将继续推进品牌升级，通过更加立体化的渠道，采取更有趣的方式和全球年轻人互动，并且进行情感层面的沟通，有效触达消费者的内心，提升品牌认同感。

市场方面，深耕每一个已进入及即将进入的市场。2009年，OPPO开始走向国际化，至今OPPO已布局30个海外市场，并在东南亚、印度等地区取得了阶段性成果。今年1月，OPPO也正式宣布了进军日本市场，接下来，OPPO将会进入更多国家的地区和市场。线下渠道上，OPPO在中国市场拥有25万个零售点，全球市场已达40万个。

产品方面，OPPO将打造具有全球竞争力的产品，并结合当地人群的使用习惯提供本地化的优化体验。

此外，在媒体沟通会上，OPPO产品经理王伟表示，未来几年手机体验的发展是基于5G、AI、AR关键技术的突破和应用。OPPO将会是首批推出5G产品的手机品牌，也将不断基于AI技术提升手机使用体验。同时，OPPO还宣布将与商汤科技联合推出OPPO AR开发者平台，推动AR在手机终端的应用和普及。（张俊）