新浪科技> 电信 > 正文

吴强:中国进入后智能手机时代 OPPO将在四个维度改变

吴强:中国进入后智能手机时代 OPPO将在四个维度改变
2018年03月19日 15:38 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
OPPO副总裁吴强OPPO副总裁吴强

　　新浪科技讯 3月19日下午消息， OPPO今日正式发布全面屏新品R15以及R15梦镜版。OPPO副总裁吴强在演讲时表示，中国智能手机市场已经进入 “后智能手机时代”，2018年OPPO将从科技创新、品牌升级、市场布局和产品观四个维度寻求改变。

　　OPPO R15采用异形全面屏设计，搭载ColorOS 5.0，6GB+128GB内存组合，拥有星空紫、梦镜红、雪盈白、热力红四款配色。售价2999元起，即日起开放预订，并于4月1日正式公开发售。

　　媒体沟通会上，OPPO副总裁吴强援引IDC数据显示，OPPO在2017年销量达1.118亿部，相比2016年取得12%的销量增长，在全球智能手机市场位居第四。他同时在演讲中阐述了对当下手机行业的思考以及OPPO 2018年的发展方向。

　　他表示，从去年第四季度开始，整个行业弥漫着相对悲观的消息，比如技术创新遇到瓶颈，消费者的换机周期越来越长，整个行业的规模在逐步下滑等等。GFK的一份报告将其定义为 “红利真空期”，即在5G、人工智能这些前沿技术进入成熟商用阶段之前的空置期。

　　吴强则认为，这种形势下，中国智能手机市场已经进入 “后智能手机时代”，呈现三大特征：一是T型格局已定，竞争者更少但是更强大；二是基于用户核心需求的技术创新趋缓，消费者换机动力不足；三是竞争全球化成为必然。

　　“后智能手机时代下，OPPO最大的对手是自己，这要求我们的战术和打法要因时而变，做到‘无可亦无不可’。2018年，OPPO的关键词就是‘改变’，将从四个维度开展循序渐进的突破，这当中充满挑战，但是我们充满信心。”

　　具体而言，这四个维度包括科技创新、品牌升级、市场布局和产品观。

　　创新方面，OPPO称将进一步提升科技创新实力，将“研究”与“开发”并举，在产品开发的同时加强对前沿技术的探索。为此，OPPO即将成立研究院，下设6大研究中心，一方面在全球球招募顶级的技术专家，另一方面也在积极和领先科技公司合作，加速关键技术的布局。

　　品牌方面，2018年OPPO将继续推进品牌升级，通过更加立体化的渠道，采取更有趣的方式和全球年轻人互动，并且进行情感层面的沟通，有效触达消费者的内心，提升品牌认同感。

　　市场方面，深耕每一个已进入及即将进入的市场。2009年，OPPO开始走向国际化，至今OPPO已布局30个海外市场，并在东南亚、印度等地区取得了阶段性成果。今年1月，OPPO也正式宣布了进军日本市场，接下来，OPPO将会进入更多国家的地区和市场。线下渠道上，OPPO在中国市场拥有25万个零售点，全球市场已达40万个。

　　产品方面，OPPO将打造具有全球竞争力的产品，并结合当地人群的使用习惯提供本地化的优化体验。

　　此外，在媒体沟通会上，OPPO产品经理王伟表示，未来几年手机体验的发展是基于5G、AI、AR关键技术的突破和应用。OPPO将会是首批推出5G产品的手机品牌，也将不断基于AI技术提升手机使用体验。同时，OPPO还宣布将与商汤科技联合推出OPPO AR开发者平台，推动AR在手机终端的应用和普及。（张俊）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有