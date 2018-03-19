华为消费者业务调整：张晓云不再担任CMO 朱勇刚接替

张晓云

新浪科技讯 3月19日上午消息，华为终端近日进行人事调整，张晓云不再担任华为消费者业务CMO，转由华为消费者业务马来西亚负责人朱勇刚接替。

目前张晓云的职位已调整为副部长，并任命为华为消费者业务首席品牌官，主要负责华为终端产品的全球品牌推广工作。

张晓云于2001年加入华为，先后从事过研发、销售和营销工作，在华为终端成立第二年即加入终端团队，曾任终端第一任新闻发言人，创建了华为终端公关团队。

2012年华为成立了互联网手机品牌荣耀，张晓云成为荣耀创始团队的重要成员，出任荣耀首任CMO。2015年3月，张晓云升任华为消费者业务CMO。

据悉，华为终端的此次人事调整与华为的轮岗制度有关。此前，还有传言称华为消费者业务CEO余承东将在3月卸任，转到华为云业务担任负责人，不过华为方面否认了此消息。在2017年的华为全连接大会上，华为轮值CEO郭平在接受外媒采访时表示，华为将在2018年选举董事，这将是华为自2012年以来的首次董事会改选。

此外，3月底，华为即将发布2017年年报。此前华为轮值CEO胡厚崑在2018年新年献词中透露，2017年华为全年销售收入预计约6000亿人民币，同比增长约15%。其中手机业务全年发货1.53亿台，全球份额突破10%。(张俊)