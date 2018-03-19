新浪科技> 电信 > 正文

华为消费者业务调整：张晓云不再担任CMO 朱勇刚接替

华为消费者业务调整：张晓云不再担任CMO 朱勇刚接替
2018年03月19日 10:34 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
张晓云张晓云

　　新浪科技讯 3月19日上午消息，华为终端近日进行人事调整，张晓云不再担任华为消费者业务CMO，转由华为消费者业务马来西亚负责人朱勇刚接替。

　　目前张晓云的职位已调整为副部长，并任命为华为消费者业务首席品牌官，主要负责华为终端产品的全球品牌推广工作。

　　张晓云于2001年加入华为，先后从事过研发、销售和营销工作，在华为终端成立第二年即加入终端团队，曾任终端第一任新闻发言人，创建了华为终端公关团队。

　　2012年华为成立了互联网手机品牌荣耀，张晓云成为荣耀创始团队的重要成员，出任荣耀首任CMO。2015年3月，张晓云升任华为消费者业务CMO。

　　据悉，华为终端的此次人事调整与华为的轮岗制度有关。此前，还有传言称华为消费者业务CEO余承东将在3月卸任，转到华为云业务担任负责人，不过华为方面否认了此消息。在2017年的华为全连接大会上，华为轮值CEO郭平在接受外媒采访时表示，华为将在2018年选举董事，这将是华为自2012年以来的首次董事会改选。

　　此外，3月底，华为即将发布2017年年报。此前华为轮值CEO胡厚崑在2018年新年献词中透露，2017年华为全年销售收入预计约6000亿人民币，同比增长约15%。其中手机业务全年发货1.53亿台，全球份额突破10%。(张俊)

华为张晓云终端
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有