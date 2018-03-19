提速降费最狠招！运营商试水“上网电话全免费”

IT时报记者 钱立富

“中国移动要请我去当老总，我就上网免费、电话免费，真正都免费。”

2015年时，周鸿祎说了这番话，当时谈到“颠覆式创新”时，他拿运营商来举例。在周鸿祎的逻辑中，免费是最好的互联网营销方式，最容易获取用户。一贯的事实证明，免费模式是有效的，淘宝靠免费打败了eBay，360也靠免费在杀毒软件市场弄得风生水起。

令人“遗憾”的是，中国移动一直没有请周鸿祎来当董事长，老周无法“大展宏图”，所以“上网电话全免费”也仅仅存在于周鸿祎语录中而已。

然而，现在为了进一步推动提速降费，为了在激烈的市场竞争中获得更多用户，运营商真的在做“上网电话全免费”这件事！

先来说说提速降费，从2015年算起，到2018年已进入了第四个年头。

客观来说，提速降费取得的成效是相当明显的：曾经，流量费高昂得让很多用户谈之色变，生怕一不小心就超标，带来高额账单；现在，流量白菜价被屡屡提及，尤其是随着流量不限量套餐的推出以及门槛的降低，用户使用流量不再像以往那样缩手缩脚，甚至有的用户很少再打开自己手机的WiFi开关，即使是在有WiFi的地方也不用。就是这么任性，谁让自己的流量用不完呢！

提速降费工作取得成效，一方面是政府部门在强力推动，提速降费在连续两年的政府工作报告中都被重点提及。另一方面，运营商也在积极推进这项工作，将提速降费作为有效的市场竞争手段，尤其是移动通信市场处于相对弱势的中国电信和中国联通，比中国移动更为积极。

比如中国电信，在去年率先发力不限量套餐，引领了全民流量不限量潮流。流量不限量套餐在市场上受到很大欢迎，去年中国电信不限量套餐新增用户达到了惊人的5000万户，足见不限量套餐的魅力。

中国电信、中国联通借助提速降费政策东风，采取了更为积极、力度更大的市场营销策略，取得了不错的效果，这在新增移动用户规模增长上得到了很好的体现。

2015年（提速降费开展第一年）全年，移动、电信、联通分别净增了1960.7万户、1228万户和-1244.1万户移动用户，以中国移动和中国电信进行比较，前者的移动用户净增规模是后者的1.6倍。随着提速降费工作的推进，2016年中国移动和中国电信的移动用户净增规模之比为1.3:1（2265.7万户 VS 1710万户），2017年则为1.1：1（3830.2万户 VS 3496万户）。而从2018年首月的用户发展情况来看，中国电信的移动用户净增数量（506万户）已经超过了中国移动（384.3万户）。

2018年伊始，提速降费第四年，运营商之间的流量大战变得更加猛烈。之前有消息传出，运营商在个别省份推出了10元本地不限流量套餐，让用户再次惊呼，流量真的白菜价了！不过，这还不算狠的。因为，现在运营商祭出了免费大招！

某运营商在上海的部分区域，向用户送福利——2年手机套餐免费用！从运营商披露的信息来看，用户凭借身份证就可以免费领取手机套餐2年，套餐内包含2GB本地流量和100分钟国内通话时长。据悉，原来这款套餐月租为10元，在两年优惠期内，免月租费。

或许，连老周也没想到，自己说的话，仅仅三年之后居然能够成为实现。

当然，运营商不可能完全照搬互联网免费模式，流量和电话全免费目前也只能是在小范围内试试水而已，不会也不可能大范围铺开。这是因为，手机流量收入已经成为运营商最主要的收入来源或者是最大的收入增长来源。任何一家上市公司都不会自己把自己的“财路”给掐断，何况运营商作为央企还面临着来自国资委的收入和利润考核压力。

但是，免费模式作为在区域市场的竞争手段来抢夺用户，自然是可以的。以后，运营商若是能在后向经营上找到好的商务模式，或者在价值填充上有了更好的方式，那么流量免费也是非常有可能的。