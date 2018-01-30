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美国将推翻特朗普政府正在讨论的5G网络建设计划

美国将推翻特朗普政府正在讨论的5G网络建设计划
2018年01月30日 03:21 新浪财经
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　　新浪美股讯 北京时间30日彭博消息，美国监管机构和无线行业将推翻特朗普政府正在讨论的5G网络建设计划，这个可能处于美国政府控制下的网络，建设初衷是担心中国和网络安全威胁。

　　美国联邦通信委员会（FCC）共和党负责人也发布声明反对任何政府控制，暗示无线行业在“推动创新和投资”方面处于最有利地位。

　　FCC主席唐Ajit Pai说：“我反对任何有关联邦政府建立和运营全国性5G网络的建议，联邦政府为建设全国性5G网络做的任何努力都将是代价不菲的，而且与让美国赢得5G未来的政策背道而驰。”

　　无线行业似乎也在对该计划泼冷水，包括AT&T和Verizon在内的一个行业领先团体周一称，他们认为一个富有竞争性的市场是确保美国5G技术领先的最佳方案。

　　此前，据报道，两位熟悉内情的美国官员透露，特朗普政府正在与美国和欧洲公司就推动5G技术（可能动用联邦资金）进行初步谈判，关于融资和控制权的关键决定尚未做出。其中一位官员说，政府的目标是最晚9月底前就方案做出决定，并在接下来的几年内建设。

　　其中一位官员称，如果美国选择仅建设一个安全网络，而不是建设多个系统，那么主要的未决问题就是，该项目有多少资金由纳税人承担，以及该网络将由政府、私人财团还是公私实体联合拥有。

　　如果联邦政府直接参与建设一个商用无线网络，那将背离一个存在了几十年的传统，即拍卖牌照给电信公司让它们自建网络。

　　Pai在声明中说：“政府可以而且应该做的是将频谱推向商业市场，并制定鼓励私营部门开发和部署下一代基础设施的规则。

　　包括Verizon在内的少数几家运营商，对5G网络正从试验走向部署。大多数移动通信公司瞄准2020年将该技术初步投入使用，它在数据传输方面速度能达到当前技术的十倍，而时滞更低。

5GVerizonFCC
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