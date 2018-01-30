巨亏的酷派打起专利战 是新盈利方式还是正常纠纷？

每经记者 王 晶 每经编辑 陈俊杰

在智能手机市场整体增速放缓的当下，危机感裹挟着这个行业里的玩家们，而曾名列“中华酷联”国产手机第一梯队的酷派集团被迫选择了“盘活百亿土地资源、猛攻美国手机市场”的求生之路。

在贾跃亭辞去酷派董事局主席职务并减持到不再是酷派单一大股东后，酷派的“去乐视化”能否让公司改善业绩？酷派在新局势下有哪些战略方向的调整成为外界关注的重点。2018年1月初，酷派CEO蒋超在接受媒体采访时表示，酷派以后的战略方向调整为人工智能，而基于酷派拥有的上万件专利，下一步也会对相关公司发起专利诉讼。

1月26日，酷派公告小米等四公司因涉嫌专利侵权，公司将其诉至深圳中院。对此，有观点认为，“继诉讼小米侵权之后，坐拥上万项专利的酷派或将走上专利盈利之路”。而酷派方面告诉记者，“本次诉讼就是正常的专利纠纷。”

酷派打响专利诉讼第一枪

国产手机行业正在经历前所未有的动荡。根据1月26日Canalys发布的一份最新统计报告显示，2017年，中国智能手机市场首次出现年度总出货量下滑。2017年，中国智能手机总出货量为4.59亿部，下降幅度为4%，尤其是第四季度下降幅度最为明显，出货量为1.13亿部，下跌幅度达到了14%。

而作为一家老牌的手机厂商，酷派的境况令人唏嘘不已。公开资料显示，宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司创立于1993年4月，是酷派集团有限公司的全资附属子公司。宇龙通信2004年推出全球首款GSM双卡智能手机酷派828，2005年推出全球首款CDMA/GSM双模智能手机酷派858以及全球首款CDMA/GSM双模双待智能手机酷派728。发展至2012年，宇龙通信在保持国内3G市场份额排名第三的同时，酷派也登上了全国整体智能手机市场排名第三的位置。

但近年来，酷派的日子并不好过。继2016年巨亏42亿港元后，酷派集团在2017年8月15日发布的公告显示，公司经营未有改善，仍处于持续亏损状态，基于对集团未经审核综合管理账目的初步评估，集团截至2017年7月31日的营业收入约为27.16亿港元，同比下滑约52%。

随着“盘活百亿土地资源+猛攻美国市场”的策略，酷派与几家银行之前的债务官司已经解决，但在手机中国联盟秘书长王艳辉看来，业绩巨亏仍然是酷派眼下自救最棘手的。“对于酷派来说，资金是首先要解决的问题，资金是酷派活下去的基础。”

2018年1月初，酷派CEO蒋超在接受媒体采访时表示，酷派以后的战略方向调整为人工智能，并将运营总部和研发总部逐步美国本土化，致力发展海外市场，中国则主要作为制造基地而存在。此外，蒋超还透露，酷派在手机行业的专利数一直是排名第一，差不多有10000多项专利。“现在很多公司在盗用或者窃取我们核心的技术和专利，下一步我们会对一些相关公司进行专利诉讼。”

1月26日，酷派用行动证实了蒋超的发言。酷派集团发布的公告称，小米等四公司因涉嫌专利侵权，公司将其诉至深圳中院。

对此，记者注意到，外界形成了态度鲜明的两大阵营。有人认为，酷派手机几乎退出了中国市场，为了资金，继诉讼小米专利侵权之后，坐拥上万项专利的酷派或将走上专利盈利之路；但也有网友表示，酷派的做法就是保护知识产权，理所应当。

1月29日下午，《每日经济新闻》记者联系酷派方面了解情况，酷派回应称，本次诉讼肯定不是为了盈利，目前酷派大多数手机业务都在海外，而欧美市场对专利非常重视，稍有不慎就会面临专利诉讼。因此，酷派在进军美国市场时，也要不断和美国运营商之间明确酷派的专利归属权，本次诉讼就是正常的专利纠纷。

专利诉讼的时代已经来了

在手机中国联盟秘书长王艳辉看来，专利侵权诉讼已经成为国内手机厂商常见的问题，酷派通过专利诉讼的方式进行盈利不太可信。“其实，手机厂商被告也不是一件坏事，这些诉讼对国内整个专利产业来说其实是件好事。而拥有专利和合理合法的专利战略，及建设一支强大的专利律师团队仍是国产手机厂商发展道路上亟待解决的问题。”

值得一提的是，最近几年，与国外“战场”上苹果与三星、苹果与高通等科技巨头之间因专利大战打得如火如荼相比，国内市场在专利方面显得风平浪静。即便是在专利诉讼上非常积极的苹果，其与三星的专利战在美、韩、日、欧、澳等多国和地区展开，却始终没有将战火波及到中国。而其他国际厂商和中国本土企业之间的专利诉讼，无论规模和影响，都与欧美相差甚远。

对此，王艳辉分析称，主要是因为中国对知识产权侵权的判罚力度相对较弱，即使一方最终诉讼失败，所受处罚也比较轻，相反，起诉方可能还要面临巨额的诉讼费用，这种投入产出上的不合算，成为海外专利拥有者在中国使用诉讼手段解决专利授权问题的主要障碍。

不过，随着人们专利诉讼意识的觉醒，我国专利诉讼的客观条件也已逐渐具备：高层在不同场合多次强调了知识产权、专利的重要意义；专门的知识产权法庭也在北京、上海、广东陆续筹建和设立。也就是说，“免费午餐”要结束了，专利诉讼的时代已经来了。